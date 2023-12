Top des meilleures boules de Noël féministes pour un sapin qui fait pleurer les mascus

Alors que les fêtes se rapprochent, voici une sélection d’ornements originaux pour décorer son arbre à son image.

Marre des guirlandes dorées kitsch et des boules de Noël vermeilles qui pèsent un âne mort ? Mère Noël a la solution pour vous. Voici une sélection de boule de Noël féministes repérées sur Etsy, de quoi pimper votre sapin !

« Sleigh the Patriarchy » !

Avis aux fan de jeux de mots… Cette jolie boule de Noël transparente, signée FrankieMayArts, est disponible sur Etsy pour moins de 10 €. « Sleigh the patriarchy » signifie « À bas le patriarcat » en français, à un détail près : sleigh, orthographié ainsi (et non « slay ») se traduit aussi par luge… Ambiance sports d’hiver garantie.

« Christmas Lights, Trans Rights »

« Lumières de Noël, droits pour les personnes trans ». Que demander de plus ? Cette deuxième création de FrankieMayArts est à retrouver juste ici.

« Santa is pro choice »

Si vous en doutiez, cette boule de Noël vous le confirme : Roe v. Wade ou pas, le Père Noël, lui, est pro-choix. Pour se procurer cet objet déco et éviter une visite du père fouettard, ça se passe juste ici.

« Eat the Rich »

Retour aux sources avec ce slogan classique « Mangez les riches ». Pour un Noël à l’image de vos valeurs anticapitalistes, rendez-vous sur ce lien.

« Be merry & fight »

Coup de cœur pour cet utérus brodé, signé TheFunnyStitch, à retrouver juste ici.

« All I want for Christmas are my reproductive rights »

Référence à l’hymne de Mariah Carey, cet ornement en céramique est la seule liste de Noël qui vaille. Pour que chaque petite ou grande ait ses droits reproductifs bien au chaud sous le sapin. À retrouver sur ce lien.

Rosie la riveteuse

On clôt cette sélection avec une icône féministe, Rosie la riveteuse. À se procurer juste ici.

