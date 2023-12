Drame : Mariah Carey a été détrônée dans le top des chansons de Noël par une autre chanteuse

La reine des fêtes, Mariah Carey, a perdu sa couronne au sommet du classement Billboard, et la nouvelle souveraine n’est autre qu’une chanson de Noël vieille de 65 ans. Les vieux pots, les meilleures confitures, tout ça tout ça.

Ça peut être résistant, un classique ! La preuve avec l’incontournable « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey, qui nous plombe la tête dès le mois de novembre. Mais cette semaine, l’entêtant titre a été détrôné par le classique des fêtes… « Rockin’ Around The Christmas Tree » de Brenda Lee. Ce morceau, datant de 1958, a fait une percée étonnante qui a secoué le petit monde de la musique de Noël.

La bataille des chiffres de l’année

Brenda Lee a remporté la compét’ avec un impressionnant volume de 34,9 millions d’écoutes, propulsant « Rockin’ Around the Christmas Tree » au sommet du classement Billboard Hot 100. Mariah Carey, bien qu’en tête des ventes avec 4004 0000 téléchargements, est arrivée deuxième en termes de streaming avec 32,4 millions d’écoutes. Bon, ce n’est pas non plus un petit score hein, ne nous affolons pas.

C’est aussi un record de longévité

La musique de Brenda Lee a également battu un record de longévité en devenant la chanson la plus ancienne à atteindre la première place du classement, 65 ans après sa sortie. Un exploit qui surpasse même Mariah Carey, qui détenait le record depuis 2019.

Brenda Lee, âgée de 78 ans, devient ainsi la personne la plus âgée à avoir atteint le sommet du Hot 100, rétablissant son règne après 63 ans depuis sa dernière apparition en 1960. Une victoire qui survient après une bataille promotionnelle intense et soutenue entre les deux artistes, notamment avec Brenda Lee qui a célébré les 65 ans de sa chanson avec un clip et une présence sur TikTok.

Alors, laquelle de ces deux chansons vous donne le plus envie de frétiller en pull de Noël ?

