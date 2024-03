Lily Allen : la chanteuse cash sur les conséquences de ses grossesses sur sa carrière 

C’est une phrase qui résonnera peut-être fort pour certaines d’entre vous. La chanteuse britannique Lily Allen a déclaré dans un podcast diffusé mardi 12 mars, que ses enfants avaient « totalement ruiné » sa carrière.

Lily Allen est mère de deux filles issues d’un premier mariage avec l’entrepreneur Sam Cooper. Elle a également perdu un bébé en 2010, décédé à la naissance, un drame sur lequel elle revient dans la chanson Something’s Not Right. Au micro de The Radio Times, la star, aux millions de disques vendus, confie sans détour : « Cela m’énerve vraiment quand les gens disent que vous pouvez tout avoir parce que, franchement, vous ne pouvez pas. Certaines personnes choisissent leur carrière plutôt que leurs enfants et c’est leur choix. »

La maternité, toujours un frein dans une carrière ?

La chanteuse a décidé de se concentrer sur l’éducation de ses deux filles, notamment parce que ses parents étaient « assez absents » et qu’elle en a beaucoup souffert. « J’ai l’impression que cela a vraiment laissé de vilaines cicatrices que je ne suis pas prête à répéter [sur mes enfants] », ajoute-t-elle. Et tant pis si sa carrière en a pâti. Avec humour, elle conclut. « Je veux dire que je les aime et qu’ils m’épanouissent, mais en termes de célébrité, ça a tout foutu en l’air ». Lily Allen vit actuellement à New York avec ses filles et son mari, la star de Stranger Things David Harbour, qu’elle a épousé en 2020. Elle n’est pas la première à prendre la parole. « Hollywood n’est pas adapté aux femmes et au fait que nous ayons une vie et que nous soyons mères », avait de son côté déclaré l’actrice américaine Megan Fox en 2021.

Une récente enquête de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), réalisée auprès de plus de 840 femmes cadres, révélait que 78 % de celles ayant eu un enfant au cours de l’année précédente estimaient que cela avait freiné leur progression de carrière. Dans une autre enquête, encore plus édifiante du Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle (CSEP), 84c% des femmes déclaraient que la maternité avait un impact négatif sur leur carrière, sur fond de sexisme ambiant et d’inégalités entre les parents.

