Cet aliment fait des merveilles pour la peau (en plus d’être bon pour la vision)

Selon une nouvelle étude, les mini-carottes pourraient être le secret d’une belle peau. Explications.

Pour avoir une peau saine, plusieurs facteurs jouent un rôle : l’hygiène de vie, les soins ou produits de beauté utilisés, la génétique (ne nous voilons pas la face), mais aussi l’alimentation. Oui, celle-ci joue indéniablement un rôle dans l’éclat de la peau. Alors, quels aliments faut-il mettre au menu ?

Une portion supplémentaire de carottes pour le dîner

De nouvelles recherches révèlent que les carottes ne sont pas seulement bonnes pour la vision, elles font également des merveilles pour la peau. Les auteurs de l’étude, relayée par le site Study Finds affirment que même quelques portions de mini-carottes chaque semaine suffisent à faire la différence ! La nouvelle étude présentée lors de la conférence Nutrition 2024, la réunion annuelle phare de l’American Society for Nutrition, a révélé que consommer une portion de mini carottes trois fois par semaine augmentait les niveaux de caroténoïdes cutanés chez les jeunes adultes. Des niveaux élevés de caroténoïdes cutanés protègent la peau des méfaits de rayons UV du soleil, sont liés à une protection anti oxydante accrue et à un risque plus faible de maladies chroniques. Un niveau élevé de caroténoïdes renforce également la fonction immunitaire d’une personne.

« Nos résultats suggèrent qu’une petite et simple modification du régime alimentaire, consistant à incorporer des mini-carottes comme collation, peut augmenter considérablement l’accumulation de caroténoïdes dans la peau », a déclaré Mary Harper Simmons, étudiante en maîtrise ès sciences en nutrition à l’Université de Samford et autrice principale de l’étude. étude, dans un communiqué de presse. Alors ? On troque les chips à l’apéro pour des mini-carottes cet été !

