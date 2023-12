Comment booster ses défenses immunitaires via l’alimentation ?

Pour faire barrage aux virus et autres maladies saisonnières, il faut booster ses défences immunitaires. Mais comment ? La réponse est simple : via l’alimentation.

Nous sommes ce que nous mangeons. Et si la nourriture nous permet de gagner en énergie, cette dernière peut aussi nous permettre d’être plus résistant aux maladies saisonnières. Mais que doit-on consommer pour pouvoir éviter Covid, grippe et autres joyeusetés ?

Des probiotiques

Nous le savons maintenant, l’intestin est notre deuxième cerveau. Les bactéries qui y sont naturellement présentes permettant de nous défendre et de nous protéger des agents pathogènes. Ces dernières agissent à la fois sur l’immunité acquise et sur l’immunité innée. Mais il arrive parfois (après un traitement antibiotique par exemple), que ces bonnes bactéries soient moins nombreuses. Dans ce cas, il est important de re-coloniser l’intestin en consommant des probiotiques. Ces derniers vont permettre de renforcer la fonction barrière de l’intestin tout en influençant la sécrétion d’anticorps et modulant l’activité des cellules du système immunitaire.

Des agrumes

Les agrumes (citron, orange, clémentine, etc.) disposent d’une forte teneur en vitamine C. En moyenne, on comptabilise entre 35 et 55 mg de vitamine C par variété. Si cette dernière ne permet pas vraiment d’éviter de tomber malade, une étude publié en 2016 prouve que la consommation de Vitamine C à mesure de 1 à 2 grammes par jour permettrait d’écouter la maladie de 8 % en moyenne chez l’adulte et de 14 % chez l’enfant.

Des légumes verts

Des chercheurs du Babraham Institute de Cambridge ont découvert que les légumes verts (kale, choux, haricots verts, épinards, etc.) favorisent la création de certains globules blancs qui permettraient de booster le système immunitaire. Lorsqu’ils sont consommés, les légumes verts, contenant des lymphocytes intraépitheliaux, s’assurent ainsi que les cellules immunitaires se situant dans l’intestin fonctionnent correctement. Fascinant.

Du thé vert et/ou du cacao

Le thé vert et le cacao (non sucré) contiennent tous les deux des polyphénols, un puissant antioxydant, qui permet de booster le système immunitaire en agissant directement dans l’intestin. Une action qui peut être bénéfique à la fois pour se prémunir des virus saisonniers mais aussi et surtout pour traiter les maladies chroniques.

Des sardines ou maquereaux

Saviez-vous que la sardine comme le maquereaux sont chargés en vitamine D ? Cette dernière permet au calcium de se fixer sur les os mais aussi et surtout à booster l’activité des cellules immunitaires déjà présentes dans l’organisme.

Dernier pilier mais pas des moindres : le sport !

Le sport est complémentaire de l’alimentation. On ne le sait pas toujours, mais pratiquer une activité physique au minimum 30 minutes par jour est immunostimulant. D’après Santé Magazine, cette (bonne) habitude permettrait de diminuer de 40 % les risques de developper une infection respiratoire, problématique très répandue en hiver. Mais comment est-ce possible ? En faisant du sport, on augmente le nombre de globules blancs dans le sang, ce qui permet de se défendre mieux face aux virus et attaques bactériennes.

Vous voilà au courant !

