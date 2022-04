Qu’est-ce que le squalane, ingrédient miracle pour booster l’hydratation de la peau ?

Le squalane, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais quels sont ses bienfaits sur la peau et surtout comment l’utiliser ? Voilà tout ce que vous devez savoir sur la question.

Très semblable au film hydrolipidique se trouvant sur la peau pour la protéger, le squalane a de nombreuses propriétés bénéfiques à la reconstitution de la barrière cutanée. Malgré tout, c’est un ingrédient un peu mystérieux qui peut provenir de différentes sources. Pour y voir plus clair, on a posé quelques questions à Prudvi Kaka, Directeur Scientifique de DECIEM.

Le squalane, c’est quoi exactement ?

Le squalane peut être d’origine animale, végétale ou synthétique. Si sa version animale n’est pas conseillée (car elle provient de l’éviscération du requin – horrible, on vous l’accorde), sa déclinaison végétale (faite à base d’huile d’olive ou de canne à sucre ) ou encore synthétique, se démocratise dans l’hexagone. Normalement son origine est précisée sur la liste INCI du produit mais si ça n’est pas le cas « appelez la marque pour qu’elle confirme », recommande le site de l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Côté propriétés, il faut savoir que c’est un excellent agent hydratant considéré comme un hydrocarbure, ce qui veut dire qu’il agit comme une huile sans en avoir la texture. Parmi ses plus grandes qualités ? Il cible efficacement les signes de sécheresse et lutte contre la déshydration. Mais pas que !

D’après Prudvi Kaka :

« Le squalane est un émollient non comédogène fantastique. Les émollients sont des composés résistants à l’eau dont la structure ressemble à celle des lipides de la peau. En raison de ses caractéristiques hydrophobes, le squalane contribue à minimiser la perte excessive d’eau transépidermique, tout en procurant à la peau une sensation de douceur, de souplesse et d’élasticité. »

Mais saviez-vous qu’il peut également être utilisé sur les cheveux ? Eh oui, car il leur redonne de la brillance et réduit les frisottis pour une chevelure d’apparence plus saine. Car ce qui est bon pour votre visage peut également l’être pour votre cuir chevelu qui, lui aussi, a besoin de maintenir son niveau d’hydratation face à des agressions quotidiennes qui peuvent le fragiliser.

Est-il conseillé à certains types de peaux et déconseillé à d’autres ?

Nope. Le squalane convient à tout le monde ! Et c’est bien ça, sa plus grande qualité. L’idée, c’est d’éviter la perte en eau en luttant contre la déshydratation, un phénomène qui peut toucher tous les types de peaux. Car on vous le rappelle, la déshydration est un état d’épiderme et non un type.

Vous avez du mal avec les textures riches et légèrement huileuses (même si le squalane ne laisse aucun film gras), il existe une solution : misez sur l’hémi-squalane qui est une version plus légère du squalane et supportable pour les peaux grasses.

Comment utiliser le squalane ?

Cela dépend des besoins cutanés de chacun. Si vous cherchez simplement à traiter la sécheresse, le squalane pur est une excellente option de soin hydratant. Il peut s’utiliser aussi bien en remplacement d’une crème hydratante après avoir appliqué de l’acide hyaluronique par exemple. Vous pouvez aussi l’appliquer en fin de routine, tout comme vous le feriez pour une huile.

Si vous cherchez à intégrer des produits dans votre routine pour traiter également les signes de vieillissement, les irrégularités de texture et les signes de congestion, vous pouvez le coupler au rétinol ou encore à l’acide salicylique.

Il peut également être appliqué sur des cheveux propres et humides pour réduire l’apparence des frisottis et obtenir une masse capillaire douce et souple.

Pourquoi le squalane fait-il l’objet d’une grande attention en ce moment ?

Selon Prudvi Kaka, le squalane est utilisé dans l’industrie cosmétique depuis un certain temps, car c’est un émollient exceptionnel qui peut être intégré à diverses formulations. Il ajoute :

« Autrefois, le squalane dérivé des techniques de raffinage de l’huile d’olive était largement utilisé dans l’industrie cosmétique. Désormais, les consommateurs accordent une plus grande importance au développement durable, et le squalane issu de la biotechnologie — qui provient de bactéries utilisant le sucre comme matière première plutôt que le raffinage de l’huile d’olive — offre une belle opportunité de prise de parole aux marques. Le squalane issu de la biotechnologie nécessite beaucoup moins de temps, d’eau et d’énergie pour être produit, ce qui en fait un ingrédient beaucoup plus durable que celui issu des techniques traditionnelles de raffinage de l’huile. »

Et voilà, vous savez tout sur cet ingrédient exceptionnel. Mais rappelez-vous, si vous mettez la main sur un produit avec du squalane, vérifiez bien qu’il ne soit pas fait à base de foie de requin. D’abord parce que c’est inhumain mais aussi parce que les versions synthétiques et végétales fonctionnent très bien…

