La méthode miracle pour resserrer un pantalon trop grand

Souvent, les solutions les plus efficaces sont les plus simples. Si vous avez au fond de votre placard un pantalon qui bâille à la taille, voici une technique pour l’ajuster en quelques secondes, sans matériel.

Les adeptes de jeans à la coupe mom, boyfriend, ou baggy connaissent peut-être déjà cette astuce. Voici devant vos yeux ébahis la méthode la plus simple, évidente, et efficace pour ajuster de quelques centimètres un pantalon qui bâille à la taille !

Tout le monde devrait en entendre parler pour sauver des pantalons oubliés dans les tréfonds de placards.

Resserrer un jean trop grand sans ceinture

Hélas, cette technique ne fonctionne pas sur tous les types de pantalons : il faut qu’ils disposent de passants de ceinture et d’un bouton au-dessus de la braguette. À ce compte-là, vous pourriez tout aussi bien porter une ceinture, certes, mais tout le monde n’aime pas forcément ça, et on n’en a pas toujours à porter de main.

Alors cette technique peut clairement sauver d’incidents diplomatiques, même si les sous-vêtements qui dépassent comme le string façon début des années 2000 (#Y2K pour les intimes) ou le caleçon masculin façon sagging revenu tout droit des nineties reviennent à la mode pour 2022 !

Trève de bavardages, voici la technique notamment partagée par le compte twitter @ketosaure :

je me dois de vous partager ma technique « pantalon trop grand » pic.twitter.com/HaOKNE6RK1 — la perceuse à vice (@ketosaure) May 30, 2019

Comme l’illustre le tweet vidéo ci-dessus, il suffit de prendre le bouton de la braguette, et de le glisser dans le passant de ceinture du même côté, avant de refermer vraiment votre pantalon en passant ensuite le bouton dans le trou prévu à cet effet de l’autre côté.

Et voilà ! Je ne vous garantis pas que cela passe totalement inaperçu : la fermeture aura l’air légèrement de travers et le pli créé peut s’apercevoir légèrement. Mais, a priori, tant que personne n’a le nez collé à votre entrejambe, il y a peu de risque que cela se remarque.

Pratiquez-vous déjà cette astuce ? Est-ce que vous en avez d’autres à partager ?

