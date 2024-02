À peine enterré, le jean skinny peut-il déjà redevenir une tendance mode ?

L’industrie de la mode et son pendant que sont les magazines féminins adorent faire croire que les tendances ne peuvent co-exister, comme si l’on devait tou·te·s se mettre au diapason niveau pantalon pour que la société puisse continuer de tourner. Spoiler : vous pouvez évidemment porter la coupe que vous préférez.

« Les modes passent, le style est éternel. La mode est futile, le style pas », disait Monsieur Yves Saint Laurent. Cet éternel recommencement tire profit du renouvellement toujours plus rapide des tendances qui veulent nous faire croire que porter une coupe de pantalon au mauvais moment ferait de nous quelqu’un d’affreusement ringard. Ainsi, les années 2020 se sont ouvertes sur l’annonce de la mort du jean skinny qui ne trouvait plus grâce aux yeux des plus jeunes générations (la fameuse Gen Z, chantre des tendances). Porté par une nostalgie pour les années 2000, le jean baggy revenait en odeur de sainteté. Seulement, puisque la mode fonctionne en pendule, il n’était qu’une question de saisons pour que revienne en hype le skinny. Et voilà que l’heure est déjà arrivée.

À lire aussi : Avec quoi associer un pantalon ample, baggy ou palazzo sans se noyer dans ses vêtements ?

Le jean skinny amorce son retour timide sur les podiums

En effet, plusieurs designers ont proposé des jeans skinny, comme DSquared2 pour sa collection Pre-Fall 2024, ainsi qu’Acne Studios, Coperni, ou encore Ralph Lauren pour le printemps-été 2024.

Le jean Skinny amorce son retour chez Diesel, Coperni, Acne Studios, Dsquared2 et Ralph Lauren.

Il n’en fallait pas plus pour que ma consœur du ELLE France, Juliette Lecuyer, titre : « Longtemps moqué, ce jean s’apprête à faire son grand retour mode cette année ». Alors certes, cette coupe près du corps amorce un semblant de hype, mais c’est sans compter sur la multitude d’autres coupes également proposées sur les podiums et dans le commerce. Si la majorité reste encore large, on peut toutefois s’attendre à un regain d’intérêt pour le denim collant, selon le cycle de la mode.

La meilleure coupe de jean en 2024 ? Celle que vous préférez

Mais le meilleur moyen de savoir quel jean porter aujourd’hui et demain reste de vous écouter. Si vous n’avez jamais cessé d’aimer le skinny, tant mieux pour vous, vous passez de « ringarde » à « avant-garde » aux yeux de l’industrie de la mode qui capitalise sur l’accélération des tendances pour faire toujours plus de profit sur nos insécurités et désirs de conformité. Si vous préférez les jeans larges, tant mieux pour vous aussi qui êtes encore dans le Zeitgeist. Et si vous n’en avez que faire de ces histoires d’air du temps, tant mieux pour vous également.

Comment porter le jean skinny en 2024 ? En contrastant les volumes

Si toutefois vous brûlez d’envie de savoir comment l’industrie de la mode veut vous donner envie de porter le jean skinny, c’est évidemment en contrebalançant les volumes. Qui dit bas moulant dit haut volumineux afin d’apporter du contraste visuel intéressant et rééquilibrer les proportions au passage. Côté chaussures, des sandales à talon, des bottines de randonnée, des santiags, ou même des ballerines (oui, c’est aussi le retour du look BB Brunes / Plastiscines / indie sleaze), feront parfaitement l’affaire. Seul le port des sneakers de skate volumineuses façon écrase-merde reste à éviter pour éviter de ressembler à Bozo le Clown.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !