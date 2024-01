Au défilé DSquared2, des jumeaux se transforment de façon spectaculaire

Les jumeaux à la direction artistique de DSquared2, Dean et Dan Caten, ont imaginé une amusante et impressionnante scénographie pour leur défilé automne-hiver 2024-2025 : ils ont casté plusieurs jumeaux qui passent à travers une cabine pour feindre de changer de tenue instantanément. Les DA ont même joué le jeu en passant d’un look masculin à du drag.

Les jumeaux canadiens Dean et Dan Caten mènent avec succès leur label italien DSquared2 depuis près de 30 ans, devenu culte en habillant notamment Madonna et Christina Aguilera. D’abord lancé comme une marque homme en 1995, avant de commencer des collections femmes en 2003, la maison a désormais l’habitude de mélanger les genres sur ses podiums. Et son dernier défilé DSquared2 automne-hiver 2024-2025 le fait d’une façon plus magique que jamais.

La collection en elle-même baptisée #D2MetaMorph regorgeait de looks Y2K, avec plein de jeans bien destroyed, délavés, et taille basse portée avec des crop top et des vestes de trappeur ou veste canadienne, ainsi que des chapkas oversize. Mention spéciale pour les chaps (les jambières de cowboy) tout en sequins, portées aussi bien par les femmes que les hommes. Mais pour marquer davantage les esprits, les mannequins passaient à travers une sorte de cabine d’où sortait leur jumeau identique mais dans une toute autre tenue, beaucoup plus soir, comme s’il avait changé de look instantanément.

Point culminant de ce gimmick taillé pour buzzer sur les réseaux sociaux, les directeurs artistiques Dean et Dan Caten ont également joué le jeu au moment du final. Le premier est apparu dans un look relativement masculin avant de passer dans la cabine et de laisser en sortir son jumeau en version drag queen.

