Voici les vestes et manteaux les plus tendances de ce printemps-été 2023

Le blazer à épaulettes dignes des années 1980, la veste motarde pile dans la tendance bikercore, une petite veste en tweed pour ajouter une pointe BCBG old money à son look, ou encore un trench en (simili) cuir pour un supplément survivaliste Matrix : voici les manteaux, vestes et blousons tendance pour ce printemps-été 2023.

Au printemps, quand le soleil joue à cache-cache entre les nuages et que les giboulées jouent les prolongations, on peut avoir envie de porter une veste ou un manteau même durant les saisons chaudes. Alors, si jamais vous cherchez à vous en procurer en première ou seconde main, voici les modèles les plus tendances du moment, mais qui ne se démoderont pas de sitôt pour autant.

Un blazer à épaulettes années 1980

De gauche à droite : Défilé Saint Laurent automne-hiver 2023-2024, défilés printemps-été 2023 Ami, 16 Arlington et Céline.

Omniprésent lors du défilé Saint Laurent automne-hiver 2023-2024, le blazer à grosses épaulettes années 1980 était déjà présent sur les podiums des collections d’autres marques ces dernières saisons. Bien partie pour s’installer durablement, cette pièce tendance se porte assez facilement comme veste de mi-saison, pour apporter de la structure à n’importe quelle silhouette et réchauffer juste ce qu’il faut un look face aux frimas printaniers. On le porte aussi bien au bureau, à la fac, ou en soirée.

Une veste motarde en cuir

De gauche à droite, défilés automne-hiver 2023-2024 Acne Studios, Annakiki, Courrèges, et Diesel.

C’était une tendance tellement forte de l’année 2022 que l’on aurait pu croire qu’elle allait s’essouffler en 2023, mais il n’en est rien : la mode motomami continue de rouler des mécaniques pour ce printemps-été. On peut donc investir sans crainte dans la vogue bikercore, soit dans un bon vieux perfecto en cuir, soit dans une veste de motarde ou d’automobile plus colorée, voire patchée. Plus elle paraîtra accidentée, plus elle paraîtra stylée, alors c’est vraiment l’occasion de miser sur du vintage de seconde main.

Une veste en tweed

De gauche à droite, défilés automne-hiver 2023-2024 Benetton, Alessandra Rich, Chanel et Giambattista Valli.

Indissociable de la maison Chanel, la veste en tweed revient en force à mesure que le style old money gagne en popularité (ironiquement). Pour éviter de tomber dans une tenue trop BCBG premier degré, vous pouvez justement équilibrer les racines bourgeoises de la veste en tweed par une brassière, un crop top, une mini-jupe, ou encore des combat boots. Un téléscopage des styles mi-fougue mi-raison qui permet justement de jouer avec les aléas de la météo.

Un trench en (simili) cuir

Autre tendance si forte dont on aurait pu penser qu’elle ne durerait pas : la vogue Matrix / survivaliste / Avant Apocalypse. Et si le total look cuir peut être difficile à porter sous la chaleur du printemps-été, se contenter d’un trench en (simili) cuir peut éviter l’impression d’étouffer, surtout si on le porte grand ouvert. Son opacité peut créer un beau contraste avec une autre tendance phare de l’année : la transparence d’un naked top, voire d’une naked dress.