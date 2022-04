Rosalía défend son titre Hentai et son approche du sexe

Rosalía a mis à jour le flamenco dans l’ère numérique, devenant une star internationale au passage. Mais certains lui reprochent son titre Hentai, jugé trop osé, sur son nouvel album Motomami. Elle s’en défend : pourquoi une femme ne pourrait chanter sur le sexe ?

Rosalía n’a aucune honte à chanter ses prouesses sexuelles dans son morceau Hentai, extrait de son nouvel album Motomami sorti le 18 mars 2022. Alors que peu à peu la chanteuse espagnole trace sa route vers une carrière mondiale, elle se dévoile avec séduction tout en rappelant qu’on ne l’apprivoise pas pour autant.

« Fille qu’est-ce que tu dis ? » : L’honnêteté !

« ¿ Chica, qué dés ? » Traduisez : « Fille, qu’est-ce que tu dis ? » débute Motomami. Une question simple tout en étant lourde de sens : personne, et encore moins Rosalía n’aurait pu prévoir qu’un disque en espagnol qu’elle a conçu et produit indépendamment dans le cadre de son projet universitaire, El Mal Querer sorti en 2018, la propulserait vers un succès international.

Mais le mélange unique de flamenco traditionnel et de sonorités contemporaines a captivé les auditeurs, au-delà des frontières espagnoles. Rosalía s’est confiée, le 26 avril 2022, au magazine GQ Uk à propos de ses influences musicales qui la guident au quotidien, comme Lil’ Kim et Aretha Franklin. Aussi, devenir une star internationale, lui aurait permis de s’explorer plus intimement :

« Parce que si vous cherchez au plus profond de votre être – au plus près de votre créativité, vous écrivez avec honnêteté, vous produisez avec honnêteté, et vous chantez avec honnêteté. »

© Rosalía – Instagram

Son titre « Hentai » a bousculé Pharrell Williams et ses fans

Toutefois, cette honnêteté a perturbé quelques-uns de ses fans lorsqu’ils ont découvert son nouveau morceau Hentai. Cette chanson liste une série de ses désirs sexuels avec une référence au genre de manga érotiques que sont les Hentai.

Les paroles, une fois traduites de l’Espagnol, clament :

« Je veux te conduire comme ma moto / Fais moi une sextape, en mode Spike (Spike Lee) / J’ai remué jusqu’à ce que ça sorte / Te faire l’amour est la deuxième chose la plus importante après Dieu / Bébé, je veux te dévorer maintenant / Je veux te transformer en Hentai / J’ai déjà envie de te faire Hentai »

Ces propos osés ont même incité le producteur averti Pharrell Williams à se retirer du projet… Mais l’art qui suintait du morceau était indéniable et Rosalía a soutenu, seule, tant bien que mal cette chanson.

« Quand j’ai partagé 15 secondes de ‘Hentai » plus tôt cette années, beaucoup de gens l’ont aimé, et j’étais très heureuse et reconnaissante, mais beaucoup de gens mettaient aussi leurs mains sur leur tête et je n’arrêtais pas de penser : mais Lil’ Kim a écrit des paroles explicites toute sa vie ! »

© Rosalía – Instagram

Revendicatrice de sa nature sexuelle et si ça ne vous plait pas, passez votre chemin !

L’étoile espagnole montante a conscience que son approche peut semer la confusion chez ses fans et même en perdre quelques-uns. Tant pis. Elle est une femme qui revendique sa sexualité avec audace :

« Mais il est possible que les gens s’attendent à certaines choses – parce que mes deux autres projets étaient tellement sérieux – mais celui-ci pour moi, il laisse place à l’humour, à l’ironie, à toutes sortes de sujets qui font partie de ma vie. »

Le Motomami, mot-valise que l’on pourrait traduire par « meuf-moto », regroupant toutes ses dualités, existe pour ces moments précis. « Quand une femme ne fait pas ce qu’on attend d’elle, les gens sont souvent impitoyables », assure-t-elle. Elle a donc appris à être impitoyable et déterminée. « En fin de compte, je dis : Motomami, et passez à autre chose », conclut-elle. Muchas gracias Rosalía…

À lire aussi : Pourquoi Rosalía est la chanteuse qui manque à ta vie

Image en Une : © Rosalía – Instagram