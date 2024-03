Coup de vieux : les Spice Girls fêtent leurs 30 ans (et partagent une chouette vidéo)

Si vous aviez l’impression d’avoir pris un coup de vieux ces derniers temps, on en rajoute une couche avec cette vidéo tirée tout droit des archives du groupe plus british que la famille royale.

Qui est née dans les années 80 ou 90 ici ? Je pense qu’on est un bon paquet. Et qui dit 90s, dit musique qui va avec, avec notamment les célèbres Spice Girls. Vaguement imitées, jamais égalées, la création de leur groupe a aujourd’hui 30 ans, et ça ne nous rajeunit pas.

La première audition des Spice Girls était en 1994

Eh oui, 1994, c’était il y a déjà 30 ans. Pour fêter la date de leur premier casting toutes les 5 ensemble, une chouette vidéo a été diffusée, et nous ramène très loin en arrière :

Today marks the 30th anniversary of the very first Spice Girls auditions! 🎉 What started back in 1994 has turned into an amazing journey, way beyond anything we could have ever imagined. Thank you to our fans for your support from day one 💖 #FriendshipNeverEnds pic.twitter.com/5evl3H2fvQ — Spice Girls (@spicegirls) March 4, 2024

« Aujourd'hui marque le 30ᵉ anniversaire de la toute première audition des Spice Girls. Ce qui a débuté en 1994 s'est révélé être un voyage incroyable, encore plus merveilleux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Merci à nos fans pour leur soutien depuis le premier jour »

C’est après cette première audition que tout s’est emballé pour Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton : dès 1995 (et jusqu’en 1998), les filles épicées se hissent en haut du top des ventes de singles et d’albums, avec des tubes comme Wanabee, Spice up your life ou encore Too Much. Mais après le départ de Geri Halliwell en 1998, le groupe s’essouffle et ne parvient pas à retrouver le succès.

Des carrières en solo sont lancées, un album à 4 est enregistré, un best of est même proposé, des rumeurs de come-back sont balancées, mais la magie ne prend plus. Après quelques retrouvailles (on se souvient bien de leur prestation lors des Jeux olympiques de Londres en 2012), les réunions s’arrêtent là, et le groupe aussi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Alors, à quand un retour pour de vrai des Spice Girls ? Rien n’est sûr. Même si Mel B avait lancé une rumeur en janvier (encore une), sur le plateau de TODAY with Hoda & Jenna en affirmant qu’« une très bonne nouvelle [sera annoncée]dans quelques semaines, qui nous implique toutes les cinq », on attend encore de savoir ce que ça va être.

En attendant, on peut continuer à se prendre des petits coups de vieux en regardant les images d’archives, comme les vielles personnes que nous sommes.

