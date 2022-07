Victoria Beckham chante un tube des Spice Girls pendant un karaoké et on veut toutes l’accompagner

En vacances en Italie, Victoria Beckham a prouvé à tout Instagram qu’il n’y avait qu’une Posh, et que c’était bien elle.

« Stop right now, thank you very much ! » Vous vous souvenez de ce refrain du morceau phare des Spice Girls sorti en 1997 ? Nous, on ne l’a pas oublié, et Victoria Beckham non plus, visiblement.

Un karaoké avec Posh

En vacances en Italie, le couple David et Victoria Beckham se lâche. En soirée avec leurs copains, ils ont improvisé une soirée karaoké digne des plus grands pots de départ (vous auriez dû voir celui qu’on avait organisé pour Marine Normand chez Madmoizelle, c’était épique).

Postée par David lui-même, avec pour légende « Karaoke night with the one & only Posh Spice » qui peut se traduire par « soirée karaoké avec la seule et unique Posh », Victoria prend le micro et se trémousse sur la choré du groupe qui l’a rendue célèbre dans les années 90.

Sur Instagram, le couple est notamment célèbre pour balancer des petites vidéos privées avec des légendes à mourir de rire. Comme dans celle ci-dessous, postée par Victoria, où on peut voir David Beckham faire la danse du vers de terre et Victoria commenter : « After 25 years David Beckham showed me his worm » se traduisant littéralement par « Après 25 ans, David David Beckham m’a montré son vers de terre ».

Pour reparler karaoké, on pense sincèrement inviter Victoria à la prochaine Grosse Teuf de Madmoizelle (si Grosse Teuf il y a) pour lui demander de chanter avec sous « Sous le vent » comme il se doit, à l’ancienne.

Crédit photo image de une : Victoria Beckham dans The Tonight Show

À lire aussi : Pourquoi le fait que Victoria Beckham mange la même chose depuis 25 ans n’est pas anodin