Comment supprimer son compte Instagram ?

Vous souhaitez quitter Instagram ? Supprimer votre compte peut sembler intimidant, mais en suivant le guide, il n’y a rien de plus simple. Madmoizelle vous guide pas à pas pour en finir définitivement avec les filtres, les contenus culpabilisants et le scroll à n’en plus finir.

Comment je fais pour supprimer mon compte Instagram ? Est-ce la même chose que le désactiver ? Et si, sans que je le sache, mes photos sont encore accessibles sur Google ? Pas de panique, Madmoizelle est là pour vous aider à vous y retrouver dans le labyrinthe des paramètres Instagram.

Dans ce guide complet, on vous explique étape par étape comment quitter définitivement l’application, que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur.

Désactiver ou supprimer son compte Instagram, quelle différence ?

Avant de se lancer dans la suppression de votre compte, posez-vous la question. Voulez-vous supprimer votre compte pour toujours ? Ou bien voulez-vous seulement le mettre en pause, et garder la possibilité de le réactiver et ainsi, le retrouver comme vous l’aviez laissé à tout moment ?

Dans le premier cas, il faut effectivement supprimer votre compte. Il sera alors impossible de le récupérer. Dans le second, on ira plutôt vers une désactivation du compte.

Puis-je supprimer mon compte Instagram sans mon mot de passe ?

Vous avez oublié votre mot de passe ? Il vous sera impossible de supprimer votre compte. En effet, vos identifiants de connexion sont indispensables pour supprimer votre compte. Pour cela, il faudra soit retrouver le mot de passe, soit en créer un nouveau avec l’option de réinitialisation du mot de passe.

La suppression de mon compte Instagram est-elle immédiate ?

Pendant 30 jours, votre profil ne sera plus visible sur Instagram, mais il ne sera pas encore supprimé. Si vous changez d’avis durant cette période, il sera possible de vous connectez à votre compte et indiquer que vous ne voulez plus le supprimer. Après ces trente jours, votre compte sera définitivement supprimé.

Puis-je récupérer un compte Instagram supprimé ?

Sur Instagram, la suppression de compte est définitive. Il n’existe donc aucun moyen de récupérer un compte supprimé.

Sur Iphone, Android ou ordinateur : le guide étape par étape pour supprimer son compte Instagram

La procédure de suppression de votre compte ne sera pas la même sur un Iphone que sur un téléphone Android ou un ordinateur.

Comment supprimer mon compte Instagram sur un Iphone en 2024 ?

Sur les Iphone, il est possible de supprimer son compte Instagram directement à partir de l’application. Pour cela, il vous faut suivre ces étapes :

Ouvrir l’application Instagram. Cliquer sur sa photo de profil, en bas à droite. Cliquer sur les trois barres horiztontales en haut à droite de l’écran, qui ouvrent le menu « Paramètres et activité ». Cliquer sur « Espace Comptes ». Faire défiler le menu qui s’ouvre jusqu’à « Informations personnelles », puis « propriété et contrôle du compte ». Sélectionner « Désactivation ou suppression » parmi les options. Instagram demande de choisir le compte à supprimer. Cliquer sur le compte à supprimer puis valider en cliquant sur « supprimer le compte ». Indiquer une raison pour laquelle vous voulez supprimer votre compte puis cliquer sur « Continuer ». Rentrer son mot de passe, et confirmer la suppression définitive en appuyant sur le bouton rouge. Il est désormais impossible de retrouver la moindre trace, ni photo, ni story, ni mention j’aime du compte.

Comment supprimer mon compte Instagram sur un téléphone Android en 2024 ?

Sur les téléphones Androïd aussi, il est possible de supprimer son compte Instagram directement à partir de l’application. Pour cela, il vous faut suivre ces étapes :

Cliquer sur les trois barres horizontales dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sur l’option « Paramètres et confidentialité ». Cliquer sur « Espace Comptes » puis sur « Informations personnelles ». Sélectionner l’option « Propriété et contrôle du compte ». Choisir « désactivation ou suppression ». À ce moment-là, tous vos compte Meta apparaitront – Instagram, mais aussi Facebook, Messenger ou encore Thread. Cliquer sur Instagram. Cliquer sur « Supprimer votre compte ».. Indiquer une raison pour laquelle vous voulez supprimer votre compte puis cliquer sur « Continuer ». Rentrer votre mot de passe, puis confirmer la suppression définitive du compte en cliquant sur le bouton rouge « Supprimer votre compte ».

Comment supprimer mon compte Instagram sur un ordinateur ?

Il est également possible de supprimer votre compte Instagram sans téléphone, en passant par un ordinateur. Les étapes sont semblables à celles sur Android.

Pour cela, il faut se rendre sur la page d’aide du site Instagram.com depuis un ordinateur. Se rendre sur la page « Supprimer votre compte ». Répondre à la question « Pourquoi voulez-vous supprimer votre compte ? ». Entrer le mot de passe du compte à supprimer et cliquez sur « Supprimer ».