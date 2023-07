Après l’heroin chic, TikTok et Instagram s’éprennent du ketamine chic, nouvelle tendance mode inquiétante

Des clubs underground de Londres aux podiums parisiens, en passant bien sûr sur Instagram et TikTok, le style ketamine chic se caractérise par le mix de fripes à porter en accumulation sans chercher à correspondre au bon goût. Mais on peut évidemment s’interroger sur la glamourisation de l’apparence fantasmée des personnes souffrant d’addictions.

Vous l’avez peut-être remarqué : après un pic body positive de courte durée et surtout symbolique, on constate de moins en moins de diversité corporelle dans l’industrie de la mode depuis le déconfinement de l’Occident. Plusieurs signaux pop culturelles convergent même vers un retour à l’esthétique heroin chic. Une autre tendance mode questionannte commence à faire jaser sur les réseaux sociaux numériques : le ketamine chic. Non que les marques appelleraient à la consommation de ce psychotrope détourné à des fins récréatives pour ses effets hallucinogènes, mais ce sont plutôt les internautes qui lisent dans une dégaine relativement chaotique un style semblable au cliché que l’imaginaire collectif peut se faire des usagers de K.

Qu’est-ce que le ketamine chic, la nouvelle tendance mode sur TikTok et Instagram ?

Cette esthétique se caractérise par certaines pièces clés : des pantalons cargos et/ou parachutes, des caleçons apparents façon sagging, des hauts seconde peau sous plusieurs couches de chemises oversize et hoodies mal zippés. Outre l’accumulation de ce genre de pièces, leurs motifs et leurs couleurs peuvent également surprendre car elles ne répondent pas aux recherches d’harmonie conventionnelle. Mieux : elles défient volontairement l’idée de bon goût.

Sur Instagram, @guccisamo s’autoproclame « Ketamine chic CEO ». © Captures d’écran Instagram.

Interrogé par le média Dazed au sujet de son style perçu comme ketamine chic, l’influenceur @guccisamo décrit ainsi son appétence : « J’aime acheter les choses les plus stupides que je puisse trouver dans les centres commerciaux parce que j’ai une fascination morbide pour la façon dont la culture de consommation est insensée et déroutante. » Grand habitué des soirées dans des clubs émergents de Londres comme Swagchella, Yassification Party et Trash Pharmacy, celui qui s’autoproclame « Ketamine chic CEO » sur Insta ajoute : « Cette scène musicale repose sur une sorte d’approche satirique et induite par la drogue de la mode. Une grande partie est née de la culture emo, où tout le monde est un paria de toute façon, donc les gens se sentent libres de s’habiller aussi bizarrement qu’ils le souhaitent. »

L’influenceuse @maoui2saintdenis représente malgré elle le style ketamine chic. © Captures d’écran Instagram.

Si des grands noms de la mode en sont désormais les paragons comme Acne Studios, Martine Rose, Diesel par Glenn Martens, ou encore Balenciaga par Demna Gvasalia, le ketamine chic émane plutôt d’influenceurs. Parmi les Françaises les plus connus qui s’en approchent, comptent @maoui2saintdenis (94 k sur Instagram) et @terriblementm (94 k), comme l’a récemment relevé Fashion Network.

L’influenceuse @terriblementm incarne une version plus colorée du style ketamine chic. © Captures d’écran Instagram.

En quoi la tendance ketamine chic pose des questions de classes sociales et de santé mentale

On notera tout de même qu’elles accessoirisent souvent leurs accumulations vestimentaires étonnantes d’un sac et/ou de chaussures de maisons de luxe facilement reconnaissables pour les yeux avisés qui comprendront alors que leur dégaine procède d’une réflexion stylistique et non d’un chaos vestimentaire dicté par la précarité. De là à y voir une démonstration de privilège, il n’y a qu’un fashion faux pas.

Mais sans porter de jugements esthétiques sur ce type d’allure, on peut surtout s’interroger, voire regrette qu’une nouvelle tendance mode porte le nom d’une drogue. Sans qu’elles ne se réclament de ce terme, ni ne fassent l’apologie de l’usage de ce genre de substances, les personnalités qui popularisent cette esthétique ont-elles un rôle de prévention à adopter face à la banalisation et la glamourisation de la kétamine ? On peut enfin déplorer la glamourisation du cliché que peut se faire l’imaginaire collectif des personnes souffrant d’addictions comme s’il s’agissait d’une tendance de mode anodine, et non d’un trouble de santé mentale.

