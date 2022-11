Ceci n’est pas une jupe Diesel à 795 €, mais une ceinture qui scandalise TikTok

Dans le sillon des micro-jupes remises au goût du jour par Miu Miu ces dernières saisons, Diesel a présenté une ceinture pouvant se porter comme jupe. Ce qui n’est pas du goût de TikTok qui s’interroge sur la praticité d’une telle pièce de défilé.

Tout a commencé, ou presque, avec le défilé Miu Miu printemps-été 2022, en octobre 2021, avec ses jupes ultra cropped. Depuis, d’autres maisons ont fait défiler des micro-jupes sur les podiums, sans forcément que cette tendance ne descende dans la rue. Parmi elles, Diesel, aujourd’hui dirigé artistiquement par le talentueux designer belge Glenn Martens (également à la tête de Y/Project) en a proposé une première itération en cuir pour son défilé automne-hiver 2022-2023 qui avait lieu en février dernier.

Ceci n’est pas une jupe Diesel mais une ceinture pouvant se détourner en jupe

La ceinture large en guise de jupe au défilé Diesel automne-hiver 2022-2023.

En la voyant, on peut se demander s’il s’agit d’une grosse ceinture ou d’une jupe atrophiée, et c’est tout l’intérêt de cette pièce, clivante à souhait. Celle-ci a tant marqué les esprits que Diesel a décidé de la reconduire pour le printemps-été 2023 au mois de septembre dernier, en la déclinant en croco ou métallisé.

TikTok s’interroge sur la praticité de la ceinture-jupe Diesel à 795 €

Entre-temps, des premiers modèles ont enfin été commercialisés (puisqu’il faut généralement six mois entre le défilé et la mise en rayon), suscitant l’incompréhension de TikTok. En effet, une personne en a fait une vidéo sur le réseau social chinois, essayant la pièce vendue 795 € sur l’eshop de la marque. Diesel.com a beau la présenter comme une « ceinture à taille basse » (ambiance Y2K) que l’on peut détourner en jupe, Adrienne Reau alias @ageorama juge, elle, qu’il s’agit bel et bien d’une jupe. Elle pointe néanmoins à raison que cette pièce taille unique qui se referme par un bout de scratch ne peut convenir qu’à peu de morphologies. Et surtout, qu’elle s’avère vraiment peu pratique puisqu’elle empêche de s’asseoir sous peine de remonter largement au-dessus des fesses qu’elle réussit déjà peu à couvrir.

À la fois, on peut rappeler que tout ce qui défile n’est pas forcément fait pour être porté dans la vie quotidienne, mais plutôt pour les grandes occasions ou juste pour créer des images fortes (dans des éditoriaux mode, pour des magazines par exemple). On peut d’une part tout à fait souligner les critiques légitimes quant à la qualité du produit qui laisserait à désirer : un cuir à l’aspect trop caoutchouteux (même si c’était sûrement l’effet recherché dans un esprit motard #BikerCore) fermé par un scratch qui serait apparent dès lors que l’on fait plus qu’une taille 40.

Ce qui défile n’est pas forcément fait pour être porté tel quel dans la vraie vie

C’est donc typiquement le genre de pièces taillées pour gagner en viralité sur les réseaux sociaux et pas du tout pour la vraie vie. Ou du moins, pas en tant que jupe, puisque Diesel la présente sur son eshop comme une large ceinture à porter taille-basse par-dessus d’autres vêtements. La façon dont elle était présentée lors du défilé tient d’un exercice de style. Car, faut-il le rappeler, le stylisme d’un défilé n’est pas forcément fait pour être reproduit tel quel dans la vie de tous les jours, mais bien pour marquer les esprits, et faire rêver. Et c’est bien là toute l’ironie de la mode pointue, qui n’est pas toujours là pour nous habiller, mais bien aussi pour nous questionner et/ou nous inspirer. Heureusement, le ridicool n’a jamais tué personne.

