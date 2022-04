Par une collab’ de sextoys, Lelo et Diesel affirment que sexe et mode vont de pair

La marque suédoise de sextoys de luxe LELO s’associe à Diesel pour sortir un jouet clitoridien et un cockring pensés tels des accessoires de mode. Signe d’un rapprochement surprenant mais logique entre sextech et fashion.

Vous ne l’aviez pas demandée et pourtant la voici : la collab’ entre LELO et Diesel. Car la marque suédoise de sextoys et le jeanneur italien (qui revient sur le devant de la scène mode depuis que le créateur Glenn Martens, également à la tête de Y/Project, a pris les commandes en octobre 2020) ont au moins en commun de vouloir célébrer le plaisir.

Sexe et mode vont de pair selon LELO et Diesel

Dans un communiqué de presse, Luka Matutinović, directeur marketing de LELO, se réjouit donc de ce mariage surprenant qui donne naissance à deux sextoys aux couleurs de Diesel, le Sona Cruise et le Tor 2 :

« Notre partenariat avec DIESEL est crucial, car il fait valoir l’union entre la mode et la sextech, et souligne combien le bien-être sexuel s’intègre harmonieusement à notre quotidien. Tout comme une paire de jeans. »

Et vu la façon dont l’industrie de la mode tire depuis des décennies sur les ficelles du sexe, voire du porno, pour vendre, ce n’était qu’une question de temps, pour ne pas dire de justice, que l’inverse se produise aussi.

Le sextoy TOR™ 2 — LELO x Diesel — 150€ et le sextoy SONA™ Cruise — LELO x Diesel — 120€.

Les deux sextoys de la collab’ entre LELO et Diesel

Actrice du luxe s’il en est dans l’industrie de la sextech, la marque suédoise rhabille donc deux de ses modèles phares aux couleurs du jeanneur italien afin d’en faire des accessoires de plaisir tendance, d’ores et déjà disponible depuis le 6 avril 2022 sur les sites lelo.com, diesel.com, et une sélection de points de vente physique.

L’un s’adresse au clitoris : le Sona Cruise stimule l’ensemble de cet organe dédié au plaisir. Il offre de doux massages des tissus profonds par des ondes sonores. Outre ses pulsations constantes, il se dote également d’une technologie baptisée Cruise Control ™ qui permet d’activer une puissance supplémentaire quand on le presse plus fort contre son corps, encore et encore.

Découvrez le sextoy SONA™ Cruise — LELO x Diesel — 120€.

L’autre s’enfile autour d’un pénis pour procurer du plaisir à deux personnes : le Tor 2. Cet anneau vibrant s’adapte confortablement à toutes les tailles de verges grâce à son silicone souple et doux. De là, il offre des vibrations intenses pour réjouir la personne qui le porte, et celle qui l’accueille. Un peu comme si le dieu du Tonnerre Thor devenait un sextoy à votre service, quoi.

Shoppez le sextoy TOR™ 2 — LELO x Diesel — 150€.

La sextech reprend de plus en plus les codes de la mode

Cette collab’ avec une grande marque de mode entérine la dimension luxe de LELO, d’une part. Elle témoigne d’autre part d’une glamourisation, qui suppose déjà une forme de banalisation, des jouets dédiés aux plaisirs sexuels, qu’on n’a plus forcément envie de cacher comme quelque chose d’infâme et malpropre chez soi. Le jeune créateur français Ludovic de Saint Sernin avait lui aussi signer une collab’ audacieuse avec la marque de sextoys japonaise Tenga, pour la Saint-Valentin 2019.

Le sextoy Ludovic de Saint Sernin x Tenga.

De là à dire que les jouets sexuels peuvent devenir de véritables accessoires de mode, il n’y a qu’un pas qu’on peut interroger avant de franchir. Car en jouant avec les codes de l’industrie de la mode, celle de la sextech pourrait tout aussi bien en dupliquer les pires pratiques telles qu’une accélération des rythmes de production et des cycles de tendance, façon fast fashion. Même si LELO en est encore loin, justement parce qu’elle mise plutôt sur les dynamiques du luxe, le spectre d’une fast sex(tech) devient de plus en plus présent.

À lire aussi : Oh non, les jeans skinny deviennent un délire de boomer maintenant

Crédit photo de Une : Lelo x Diesel