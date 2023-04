En plus de distribuer 300 000 préservatifs dans ses points de vente mondiaux, même dans les pays les plus réfractaires aux droits sexuels et reproductifs, Diesel sort d’amusants vêtements en collab’ avec Durex.

En avril, ne te découvre pas d’un fil. Pour nous aider à sortir couvert, Diesel s’est associé à Durex pour la scénographie de son dernier défilé devant une montagne de préservatifs, mais aussi pour en proposer dans ses points de vente, et s’en inspirer pour créer quelques vêtements.

Voir cette publication sur Instagram Une influenceuse en train de poser dans la montagne de préservatifs du décor du défilé Diesel automne-hiver 2023-2024.

Diesel x Durex, la collab’ la plus sexy du printemps

Si les enjeux de santé sexuelle ne sont pas encore sur toutes les lèvres, cette collab’ œuvre avec style à ce que cela progresse. Comme le laissait présager le défilé automne-hiver 2023-2024 de Diesel, dirigée artistiquement par Glenn Martens, la collection avec Durex arrive en boutique le 28 avril 2023. Outre 300 000 préservatifs Diesel x Durex qui vont être distribués gratuitement dans les boutiques du jeanneur italien à travers le monde (même les pays les plus réfractaires aux campagnes d’éducation sexuelle), seront mis en vente des t-shirts, jeans, et autres casquettes aux logos des deux marques.

Ces dernières ont pour point commun d’avoir la lettre D en initiale et s’en réjouissent pour jouer avec les doubles-sens dans leur communication (puisque « dick » qui signifie bite en anglais est souvent abrégée en « D », dans l’argot courant). Le jeanneur italien a même reformulé son mantra « For Successful Living » en « For Sucsexful Living » pour rhabiller certaines pièces.

Voir cette publication sur Instagram « A very big D » (une très grosse D) a légendé Durex à propos de la montagne de préservatifs qui servait de décor au défilé Diesel automne-hiver 2023-2024.

Pourquoi Diesel fait une collab’ avec Durex ?

À travers cette collab’, Diesel veut ainsi se réaffirmer comme une marque « synonyme de démocratie, de choix et de positivité sexuelle en tant que droits humains », comme l’expliquait son directeur créatif Glenn Martens, en marge du défilé Diesel :

« La positivité sexuelle est quelque chose d’incroyable. Chez Diesel, nous aimons nous amuser, mais nous sommes sérieux à ce sujet. Amusez-vous, respectez-vous les uns les autres et protégez-vous. For sucsexful living ! »

Plus que ludique, cette collab’ contribue à redorer l’image du préservatif, en tant que moyen de contraception et de protection face aux IST. Alors que les droits en matière de santé sexuelle et reproductifs semblent reculer à travers le monde, cela nous rappelle combien le sexe peut être lucratif, certes, mais aussi politique.