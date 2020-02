L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici.

Hello ma caille, non non, ce bon plan du jour n’a aucun rapport avec la Saint-Valentin qui arrive…

Ce mercredi 12 février, je te propose des super promotions sur les préservatifs Durex.

Si tu comptes profiter de ce week-end pour ramener ton crush à la maison, c’est peut-être le moment idéal pour faire du stock !

Préservatifs Durex en promotion

48 Préservatifs Durex ultra fins lubrifiés à 20,99€ au lieu de 29,99€ sur Amazon

10 Préservatifs Durex à 6,99€ au lieu de 10,99€ sur Amazon

40 Préservatifs Durex « Fun explosion » à 21,39€ au lieu de 30,49€ sur Amazon

Alors, est-ce que toi aussi tu vas profiter de ces promotions Durex ?

À lire aussi : BON PLAN — Amazon Prime Jeunes en essai gratuit pendant 6 mois !