H&M sort une nouvelle collab’ avec un grand designer ce printemps, et ça pourrait changer vos tenues de bureau

Né en Corée, élevé au Texas, le designer Rok Hwang s’est formé à Londres avant de faire ses armes chez Celine période Phoebe Philo, puis chez Chloé et Louis Vuitton. Depuis qu’il a lancé sa marque en 2016, il impose avec talent sa mode minimaliste avec sa marque rokh, poétique et rebelle, déjà saluée par le Prix LVMH. Voilà qu’il signe la collab’ la plus attendue du printemps avec H&M.

Si vous ne connaissiez peut-être pas encore la marque rokh, cette collab’ avec H&M risque bien de vous y aider. Le label pointu fondé en 2016 par Rok Hwang au tailoring aiguisé et le géant suédois de la fast fashion s’associent pour donner naissance à une collection qui sera disponible à partir du 18 avril 2024.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Qui est Rok Hwang, le créateur derrière rokh, bientôt en collab’ avec H&M ?

Pour mieux comprendre l’intérêt de cette collab’, penchons nous d’abord sur son fondateur. Né en Corée, élevé au Texas, il déménage à Londres en 2004 à Londres pour se former à Central Saint Martins, Rok Hwang. Il en sort diplômé en 2009, récompensé d’un prix décerné par l’école pour les collections de fin d’étude. Il rejoint ensuite Celine, sous la direction artistique de Phoebe Philo, puis travaille chez Chloé, et ensuite Louis Vuitton. Il lance enfin sa propre marque en 2016, avec un nom qui contracte son prénom et la première lettre de son patronyme. Et ce, sans majuscule, signe de l’humilité de celui qui se définit comme un « artisan de l’imperfection », toujours en équilibre entre tradition et rébellion, poésie délicate et élégance structurée, comme l’illustre ses collections.

Cardigan 79,99 € ; Culotte 49,99 € ; Jean 149 €.

En 2018, le concours de mode organisé par LVMH le nomine et il en gagne le Prix Spécial : une subvention de 150 000 € et un mentorat de la part du groupe de luxe. L’année suivante, il fait ses débuts à la Paris Fashion Week, s’imposant comme un nom sur lequel l’industrie doit maintenant compter. Et cette nouvelle collab’ avec H&M risque bien de lui faire gagner en popularité, au-delà du petit cercle d’initié·e·s.

Bustier 79,99 € ; Pantalon 129,99 €.

À quoi va ressembler la collab’ entre rokh et H&M ?

Les premiers visuels de cette collab rokh H&M annoncent des collections hommes et femmes, avec des trenchs architecturaux, des robes à ourlet amovible, des corsets, des pantalons et des jeans retravaillés, un haut à imprimé floral subtil ou encore la parfaite jupe plissée. Mais aussi des accessoires comme des gants et des collants assortis, des sous-vêtements, des bijoux métalliques bicolores. Mention spéciale aux accessoires de bureau ludiques, comme un sac porte-documents et une pochette accordéon.

Body 49,99 € ; Jupe 129 €.

On retrouve bien le radicalisme discret de rokh, rendu plus accessible grâce aux savoir-faire industriel d’H&M. On apprécie également la polyvalence des vêtements, facilement associables, superposables. Mais aussi modulables grâce à des éléments amovibles et ajustables, comme des ourlets à crochets et des parties boutonnées. De quoi mieux encore s’approprier ces pièces d’un vestiaire conçu pour être intemporel, et pouvoir nous accompagner aussi bien au bureau qu’en soirée. Dans un communiqué de presse pour H&M, le designer Rok Hwang se réjouit ainsi du résultat :

« Je m’efforce toujours de rendre mes collections aussi intemporelles que possible, et l’un des moyens d’y parvenir consiste à personnaliser les détails. J’ai vu des personnes porter les empiècements de notre imperméable à boutons multiples, d’une manière incroyablement unique que je n’aurais jamais imaginée lorsque j’ai créé le modèle pour la première fois. Voir mes vêtements être interprétés par les personnes qui les portent à leur manière est l’un de mes plus grands plaisirs, et j’ai hâte de voir comment les clients vont interagir avec cette collection amusante et dynamique conçue pour H&M. »

Quant aux prix, comptez environ 80 € pour un busier, 130 € pour un pantalon fendu , 350 € pour un sublime trench, ou encore 250 € pour l’une des robes les plus travaillées de cette collab rokh H&M, disponible à partir du 18 avril 2024.

Trench 349 €.

La collection rokh H&M sera lancée dans une sélection de magasins et en ligne le 18 avril 2024.

Robe 199 €.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.