Mugler x H&M vient de sortir et c’est la collab’ la plus chaude du printemps

Depuis près de vingt ans, le mastodonte suédois de la fast-fashion propose aux designers de prestige de composer une collection capsule qui sera produite en masse. C’est au tour de la maison Mugler, dirigée artistiquement par Casey Cadwallader, de répondre à l’invitation d’H&M. Le résultat vient de sortir ce 11 mai 2023.

Quand Karl Lagerfeld a annoncé signer une collection en édition limitée avec le mastodonte suédois de la fast-fashion en 2004, cela paraissait révolutionnaire : l’une des premières collections de masstige (contraction de prestige et masse : des collections prestigieuses produites en masse et adressées au marché de masse, contrairement aux habitudes du luxe) de l’histoire de la mode. Mais ce n’était pas du tout inédit, vu qu’Azzedine Alaïa l’avait déjà fait avec Tati en 1991, par exemple. Depuis, cela fait près de vingt ans que H&M invite des maisons et designers à revisiter leurs archives pour en tirer une sorte de best-of à prix beaucoup plus doux que d’habitude. On pense notamment à Lanvin (circa Alber Elbaz), Isabel Marant, Maison Margiela, ou encore Olivier Rousteing pour Balmain. C’en est presque devenu un passage obligé.

Alors, quand H&M a officialisé le 22 février 2023 que sa prochaine collab’ se ferait avec la maison Mugler, dirigée artistiquement par Casey Cadwallader (et aujourd’hui détenue par L’Oréal), cela n’avait rien de surprenant. Mais les fans de vêtements seconde peau sculptant et de vestes surépaulées façon eighties se réjouissent sûrement de pouvoir shopper cette collab’ Mugler x H&M, à partir du 11 mai 2023.

Qui est Casey Cadwallader, directeur artistique de Mugler qui signe la collab’ avec H&M ?

Un tailoring aiguisé piqué de lingerie affolante : les silhouettes Mugler sous l’oeil de Casey Cadwallader manient l’art de brouiller les genres pour mieux les exhausser. Pour ses collections officiellement féminines, défilent aussi bien des femmes que des hommes, de toutes les corpulences. Comme lors de son show printemps-été 2020 où marchaient notamment des personnes transgenres, intersexes, des artistes underground comme Kembra Pfahler, mais aussi des gens de la vie de tous les jours comme ce boulanger qui avait marqué les esprits en talons hauts, pantalon carbone, et longs gants noirs pour mieux souligner la nudité de son buste : la Vénus de Milo peut aller se rhabiller chez Mugler.

La supermodèle Bella Hadid, la top intersexe Hanne Gaby Odiele, le boulanger William Hammer tout juste streetcasté à l’époque, et la top grande taille Jill Kortleve pour le défilé Mugler par Casey Cadwallader printemps-été 2020. © Mugler.

Fondée en 1974 par le maintenant défunt Manfred Thierry Mugler, la maison a été mise en sommeil en 2003, puis réveillée en 2010 par Nicola Formichetti (styliste de Lady Gaga), remplacé par David Koma en 2014, et maintenant Casey Cadwallader depuis 2017. Cet architecte de formation, passé par Marc Jacobs, Narciso Rodriguez et Acne Studios concilie l’héritage couture fantasque aux réalités d’aujourd’hui, et remet même Mugler sur scène par ses costumes pour Beyoncé ou Dua Lipa. Des célébrités comme Cardi B et Kim Kardashian piochent régulièrement dans les archives maison, récemment revalorisée par une exposition rétrospective consacrée au défunt fondateur de la maison à l’étoile bleue, si bien que Mugler apparaît aujourd’hui sur toutes les lèvres, mais peut-être aussi bientôt sur toutes les fesses, grâce à cette collab’ avec H&M.

https://www.youtube.com/watch?v=Np3jd20OeH8 Le défilé Mugler automne-hiver 2022-2023 a notamment fait défiler les tops Eva Herzigova, Irina Shayk, Amber Valletta, Raya Martigny, ou encore l’artiste trans Arca.

À quoi s’attendre pour la collab’ Mugler x H&M, sorti le 11 mai 2023 ?

Casey Cadwallader a notamment contribué à populariser le détournement de matières techniques pour en faire d’étonnants vêtements façon lingerie sculptante. Il cherche à utiliser des matières durables et des techniques de construction nouvelles comme la découpe au laser, l’embossage (technique semblable au thermoformage pour créer des reliefs dans la matière), la soudure et le collage, afin de créer des pièces architecturales et élastiques au service de toutes les morphologies. Réaliser une robe couture à partir du même tissu qu’un short de course, c’est novateur.

La silhouette Mugler par Casey Cadallader se reconnaît donc par ses épaules exagérées et une taille marquée. Et ses vêtements aiment à montrer ce qu’on cache habituellement : leur construction. Cela passe ainsi par des assemblages de matières plus ou moins stretch pour légèrement compresser le corps à des endroits stratégiques afin d’affiner la taille, remonter les seins et les fesses, par exemple. Ce shapewear reprend le principe des corsets et gaines, mais en beaucoup plus confortables, car dans des matières souples qui accompagnent les mouvements. D’où le fait que tant de chanteuses aiment porter des catsuits Mugler pour performer sur scène. Mais cet enjeu technique veut flatter un maximum de morphologies, ce qui est à contre-courant de beaucoup de grandes maisons françaises, et qu’on peut donc espérer retrouver chez H&M, depuis le 11 mai 2023.

Mugler x H&M est disponible dans le monde entier, dans une sélection de magasins et sur hm.com depuis le 11 mai 2023.