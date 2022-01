Thierry Mugler s’est éteint à l’âge de 73 ans, laissant derrière lui un univers empreint de démesure

Le monde de la mode est en deuil : le couturier français Thierry Mugler s’est éteint à l’âge de 73 ans. Mais son héritage, lui, vivra éternellement.

« Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022. »

Voilà le court communiqué qui a été posté sur le compte Facebook officiel de Thierry Mugler. La mort de ce géant de la mode a fait l’effet d’une secousse dans le paysage Français. Et il y a de quoi…

Depuis les années 1980, celui qui se faisait dernièrement appeler Manfred avait réussi le pari de devenir à la fois grand couturier, parfumeur, photographe, et metteur en scène. Il avait même annoncé, en début de semaine, de nouveaux projets à venir. Autant dire que sa disparition est aussi triste qu’inattendue.

De l’opéra à la mode, l’art du superlatif par Thierry Mugler

Celui dont le style est considéré comme « couturissime » n’a pas toujours fait de la mode. Après avoir rencontré une sirène et l’homme le plus fort du monde dans une foire, il se lance dans la danse pour l’Opéra du Rhin. C’est à 26 ans qu’il décide de s’inspirer de tous les univers qui l’ont marqué pour devenir styliste et lancer sa toute première collection en 1973.

Mais pas question de faire de ses collections, quelque chose de binaire :

« J’ai toujours pensé que la mode ne se suffisait pas à elle-même et qu’il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral. »

Ainsi, les défilés Mugler étaient de véritables spectacles, dans lesquels l’absurde se mêlait au génie. Le tout, en présentant une mode pointue, futuriste et ultra féminine.

Un couturier d’une modernité sans faille

Mannequins, drag queens… La beauté selon Mugler était plurielle. Sur les podiums, il était monnaie courante de croiser ces différents modèles, tous sublimés par les silhouettes pointues du couturier.

Et ce n’est pas parce que, courant des années 2000, il avait quitté l’industrie de la mode après avoir été racheté par le groupe Clarins, que Thierry Mugler lui a dit au revoir définitivement. En 2019, il revient sur le devant de la scène en collaborant avec des stars comme Kim Kardashian lors du Met Gala ou encore Cardi B aux Grammy Awards.

Plus récemment encore, on pouvait voir que de nombreuses influenceuses portaient des pièces Mugler vintage (ou pas d’ailleurs). Un regain de popularité qui a donné l’idée au Musée des Arts Décoratifs de Paris de dédier une exposition au créateur : Thierry Mugler, Couturissime.

Cette dernière s’étend d’ailleurs jusqu’au 24 avril 2022. L’occasion de rendre hommage à ce styliste de génie, dont le souvenir reste, lui, bien intact.

Crédits de l’image de une : @manfredthierrymugler.