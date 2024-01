Loïc Prigent révèle l’ultime interview de Manfred Thierry Mugler et sort son site d’histoires mode

Le journaliste qui filme l’industrie de la mode et ses coulisses depuis près de 20 ans vient de sortir une interview fleuve de Manfred Thierry Mugler, tournée juste avant la disparition du grand couturier. C’est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Loïc Prigent ainsi que sur son nouveau site d’histoires de mode, fashionmoodboard.com.

C’est un monstre sacré de la mode et du spectacle vivant qui s’est éteint le 23 janvier 2022. Manfred Thierry Mugler a laissé derrière lui beaucoup de mystères, en plus de son empire de glamazones surépaulées et corsetées. Le grand couturier s’est fait de plus en plus rare en interview au fil de sa carrière, jusqu’à carrément prendre sa retraite des podiums et se consacrer à la mise en scène de spectacles esprit cabaret. Mais quelques semaines avant sa disparition, le grand journaliste de mode Loïc Prigent a eu l’occasion de s’entretenir avec lui, face caméra, durant près de 3h. Celui qui filme les coulisses de l’industrie de la mode depuis près de vingt ans vient de sortir la synthèse de cette interview en vidéo, disponible gratuitement, sur sa chaîne YouTube.

C’est donc un immense cadeau de mode inespéré que vient d’offrir Loïc Prigent à travers cette interview de près d’1h15. Manfred Thierry Mugler y retrace toute sa vie, sa naissance à Strasbourg en 1945, son enfance fasciné par les nonnes de la cathédrale gothique d’à côté, sa formation de danseur, et ses premiers pas de styliste, jusqu’à bâtir son empire de spectacles de mode. Il regorge également d’anecdotes croustillantes comme sa brouille avec George Michael autour du clip « Too Funky » en 1992 et leur réconciliation interlope des années plus tard, son rôle de conseiller artistique sur la tournée mondiale de Beyoncé « I Am… Tour » en 2009, ou encore pourquoi il a accepté de dessiner exceptionnellement une robe pour Kim Kardashian pour le Met Gala 2019.

Loïc Prigent et son équipe révèlent leur site d’histoires de mode : fashionmoodboard.com

Et au cas où cette interview fleuve ne suffisait pas, Loïc Prigent et son équipe en révèlent même la version retranscrite in extenso (l’intégrale des trois heures d’entretien) sur un nouveau site : fashionmoodboard.com. Pensé comme une encyclopédie de la mode gratuite et disponible pour tou·te·s, le média fourmille d’archives, d’histoires de la mode par marque, par vêtements, et autres accessoires. Bref, une mine d’or mode !

Et si jamais vous êtes fanissime de Manfred Thierry Mugler, sachez que la revue Griffé, qui raconte la mode par ses étiquettes, vient de sortir son numéro 2 consacré à l’homme et sa maison.