Cannes : la réponse de Thierry Frémaux aux accusations d’Adèle Haenel est une masterclass de misogynie

Le 9 mai dernier, Adèle Haenel formulait dans une lettre ouverte profondément féministe, intersectionnelle et engagée les raisons de sa rupture avec le monde du cinéma. Elle y dénonçait « la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels » en accusant notamment le Festival de Cannes, qui continue d’inviter, de mettre en valeur et de récompenser des hommes violents.

Ces propos, Thierry Frémaux a tenu à y répondre lors de la conférence de presse précédent l’ouverture du festival le 15 mai. Le délégué général du Festival de Cannes a non seulement nié les accusations d’Adèle Haenel mais est allé jusqu’à ironiser sur sa présence lors de précédentes éditions du festival.

Dès le mois d’avril, Adèle Haenel dénonçait dans les colonnes du média italien Il Manifesto les cérémonies récompensant des cinéastes accusés de viol, à l’instar des César qui, en 2020, décernaient le César de la Meilleure réalisation à Roman Polanski.

« Ceux au pouvoir continuent à nous oppresser. On récompense toujours les violeurs et ils veulent que je me taise ? Cela n’arrivera jamais. »