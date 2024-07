8 films en streaming pour un bon mood pendant vos vacances

Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas partir en vacances qu’on doit broyer du noir ! Voici 8 films qui vous donneront la sensation de voyager.

La Corse, Biarritz, Marseille… Les destinations de rêve défilent sur votre fil Instagram (et ça vous rend un peu jalouse) ? Eh oui, pour beaucoup de monde, l’été est plutôt synonyme de boulot que de farniente. Chez Madmoizelle, on pense à vous et on vous propose 8 films à regarder cet été pour partir en voyage depuis son petit chez-soi ! Ils sont tous disponibles sur des plateformes de streaming.

Deux films pour vivre un voyage plein d’aventures

Rien de tel qu’un retour en enfance pour apprécier un bon film sous un plaid ou devant un ventilo (au choix). Les paysages imaginaires du royaume de Terabithia continuent de me faire rêver alors que j’ai largement dépassé l’âge du public cible.

Le Secret de Terabithia, dispo sur Prime Vidéo et OCS, raconte l’histoire de Jess, un petit garçon d’une douzaine d’années qui se lie d’amitié avec Leslie, sa voisine. Tous les deux rejetés à l’école, ils mènent une vie plutôt solitaire. Jusqu’à ce qu’ils se trouvent et imaginent ensemble un monde qui les fait rêver.

Pas étonnant que les montagnes du royaume de Terabithia soient sublimes… elles sont créées de toutes pièces ! Ce n’est pas le cas des paysages montrés dans Le Hobbit. Pour (re)découvrir le voyage de Bilbo avec les Nains et Gandalf à travers la Terre du Milieu, il suffit de quelques clics sur Netflix et Amazon. Les panoramas néo-zélandais avec la musique d’Howard Shore…On en a déjà des frissons !

Quatre films pour faire un voyage ressourçant

Dans la catégorie « paysages magnifiques », Wild n’a pas à rougir. Ce film met en scène l’actrice oscarisée Reese Witherspoon. Il raconte l’histoire vraie de Cheryl Strayed, une femme pas particulièrement randonneuse, qui a parcouru 1700 km du Pacific Crest Trail, qui s’étale de l’État de Washington à la Californie. En plus des tableaux américains, on adore l’histoire de cette femme qui prend du temps pour elle afin de se retrouver. Très empouvoirant !

Wild a — en quelque sorte — son pendant français, sorti en 2020 : Antoinette dans les Cévennes, disponible sur Mycanal. Antoinette Lapouge, interprétée par une pétillante Laure Calamy qui a reçu un César pour ce rôle, décide de partir faire le Chemin de Stevenson dans les Cévennes quand elle apprend que son amoureux y va avec sa femme et ses enfants (bon, c’est la pire idée qui soit, mais ce n’est pas le plus important). Sans préparation, elle se retrouve à marcher avec un âne pour respecter les traditions de cette randonnée. Sur le chemin, elle va faire de belles rencontres et réapprendre à se concentrer sur ce qui lui fait du bien, tout en nous faisant bien marrer avec son âne ! Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas la Californie en France qu’on ne peut pas admirer les paysages !

Ça manque un peu de musique tout ça non ? Si vous en avez marre de voir les photos de Mykonos, Athènes et de la Crète de vos potes sur Insta, vous pouvez toujours regarder Mamma Mia! sur Prime Video pour vous consoler. Une salade tomate-feta-olives et promis, on s’y croit ! Bon, le seul risque, c’est d’avoir les chansons d’Abba pendant cinq jours dans la tête, mais au fond, on sait qu’on adore ça.

Après la Grèce… direction l’Inde ! Décidément, quel été mouvementé ! On part à l’aventure avec Wes Anderson, et son film À bord du Darjeeling Limited (dispo sur Disney+). Trois frères tentent de retrouver leurs liens fraternels un an après la mort de leur père lors d’un voyage à bord d’un train qui traverse l’Inde. L’humour pinçant, les décors signatures du réalisateur et la traversée de ce pays nous emmènent tout de suite avec eux.

Un film pour un voyage déjanté

Et si au lieu de parcourir les routes, on se baladait dans l’espace-temps ? Si en plus vous redoutez le mariage de votre cousine qui arrive en août, c’est le moment de regarder Palm Springs sur Prime vidéo. Le super duo d’acteurs Andy Samberg et Cristin Milloti se retrouve coincé à un mariage où ils n’ont plus envie d’être. Pour un moment de détente complètement WTF, c’est le film parfait !

Un film pour voyager sur une autre planète

Qui a dit qu’un voyage devait forcément se faire sur Terre ? Douze ans plus tard, les paysages de Pandora en mettent toujours autant plein la vue. Dans Avatar, dispo sur Disney+, nous partons avec Jack Sully, un ancien militaire devenu paraplégique sur la planète Pandora à seulement quatre années-lumière de notre système solaire. On découvre avec lui une faune et une flore fabuleuse. L’aventure de Jack Sully avec les Na’vis n’a presque pas pris une ride.

Et vous, c’est quoi votre film préféré pour voyager depuis votre canapé ?

