Max : les films A24 seront en streaming sur la plateforme, en plus des séries HBO

Peu de temps avant son arrivée en France, Max, la plateforme de streaming de Warner Bros se dote d’un atout majeur en diffusant les sorties anciennes et à venir d’A24, le studio chouchou des fans de films originaux et indie. Entre les films A24 et les séries HBO, Max risque fort de redistribuer les cartes du streaming en France.

Max se présente comme le nouveau mastodonte du monde de streaming. Après le catalogue des séries HBO et ses titres comme Game of Thrones, Euphoria ou encore The Last of Us, la plateforme de streaming Max va de nouveau frapper un gros coup. On y retrouvera les productions du studio de production le plus en vogue de ces derniers mois, A24.

Les nouveautés A24, mais aussi leurs anciens films

C’est dans le catalogue d’A24 que l’on retrouve la plupart des chefs-d’œuvre du cinéma contemporain comme Uncet Gems, Ex Machina, Midsommar, The Witch ou encore Everything Everywhere All At Once.

Le studio au centre de toutes les attentions a noué un contrat avec Warner Bros, qui détient Max. Selon cet accord exclusif, l’intégralité des nouveautés A24 atterriront sur la plateforme de streaming après leur sortie en salle, comme l’explique The Verge.

Source : A24

Et ce n’est pas tout : plus de 100 films A24 sortis ces dernières années, parmi lesquels The Whale , Uncut Gems , Everything Everywhere All At Once rejoindront aussi le service de streaming. Pour l’heure, cet accord ne devrait concerner que les films A24 (et non les séries estampillées A24, comme The Idol ou Euphoria.)

Un tel argument fait de Max un poids lourd face à Netflix, d’autant plus que l’on retrouve A24 derrière les sorties cinéma les plus attendues de ces prochains mois, comme Priscilla de Sofia Coppola, The Zone of Interest de Jonathan Glazer ou The Iron Claw de Sean Durkin avec Zac Efron…

Priscillia

