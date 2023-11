Les nouveautés films et séries sur Netflix en décembre 2023 : on regarde quoi ?

Chaque mois, Madmoizelle vous aide à vous repérer dans le labyrinthe du catalogue Netflix. En novembre, on se rue sur l’intrigant Le Monde après Nous et on prend sa dose de nostalgie avec la sortie de la suite de Chicken Run, mais aussi l’arrivée sur la plateforme de Pulp Fiction (et de pléthores de films de Noël). Côté séries, le préquel de La Casa de Papel et le final de The Crown auront de quoi attirer toutes les attentions.

Netflix fait ses adieux à 2023 en beauté.

Les nouveaux films à ne pas manquer sur Netflix en décembre 2023

Le monde après nous, le 8 décembre 2023

Disons-le d’emblée : Le Monde est après Nous est produit par Michelle et Barack Obama, et on ne sait pas vraiment quoi faire de cette information. Il s’agit même de la première production du couple présidentiel ? Que cache donc ce film, que Barack Obama aurait même participé à écrire ? On y suit un couple qui réserve une luxueuse villa. Leur séjour tourne au cauchemar quand le propriétaire de la maison débarque soudain pour chercher refuge avec sa fille en prévenant la famille qu’une terrible catastrophe menace le monde. Reste à savoir si ce propriétaire est digne de confiance…

Pulp Fiction, le 15 décembre 2023

Faites l’expérience chez vous : demandez à un maximum de personnes leur film préféré et comptez le nombre de fois où Pulp Fiction revient, vous risqueriez d’être surpris. Film choral majestueux dont les dialogues, le scénario et l’humour n’ont pas pris une ride, le chef-d’œuvre de Quentin Tarantino, récompensé par la Palme d’Or en 1994, débarque sur Netflix le 15 décembre.

Chicken Run 2 : La Menace Nuggets, le 15 décembre 2023

Décidément, le 15 décembre est placé sous le signe de la nostalgie sur Netflix. En plus du film de Tarantino, on retrouvera la suite du film de notre enfance : Chicken Run. Doté d’un titre qui promet du grand spectacle, La Menace Nuggets voit le jour pas moins de 23 ans après la sortie du premier volet. Et c’est avec joie que l’on découvre dès la bande-annonce que Chicken Run n’a pas abandonné sa recette, à base de pâte à modeler animée en stop-motion. On y suit une bande de poulets téméraires bien décidés à s’unir pour faire face aux manigances suspectes de la ferme voisine…

The Social Network, le 15 décembre 2023

Moins d’un mois après la sortie de The Killer exclusivement sur Netflix, on connait l’histoire d’amitié entre le réalisateur américain et la plateforme au N rouge. Cette dernière remet The Social Network sur le devant de la scène avec sa mise en ligne le 15 décembre. L’histoire de la création de Facebook par Mark Zuckerberg, interprété par un Jesse Eisenberg juvénile et saisissant, est surtout le prétexte à un film à la mise en scène et à l’écriture minutieuse qui s’avère être bien plus que l’éloge d’un self-made man.

Tous les films de décembre 2023

Les nouvelles séries à ne pas manquer sur Netflix en décembre 2023

The Crown saison 6 partie 2, le 14 décembre 2023

The Crown est sur le point de faire ses adieux avec quatre derniers épisodes. Ils nous plongeront dans les évènements ayant suivi la mort tragique à Paris de la princesse Diana, le mariage royal du prince Charleset de Camilla ainsi que la romance naissante du prince William et de Kate Middleton.

Berlin, le 29 décembre 2023

Pedro Alonso reprend son rôle de La Casa de Papel dans cette série préquelle qui s’offre une première saison. Berlin revient sur les origines du célèbre braqueur espagnol. En pleine gloire, ce dernier réunit de talentueux équipiers à Paris pour réaliser l’un de ses projets les plus ambitieux : dérober 44 millions d’euros de bijoux, en une nuit.

Toutes les séries de décembre 2023

Tous les documentaires, émissions et télé-réalité de décembre 2023

