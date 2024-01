Les nouveautés films et séries sur Netflix en février 2024 : on regarde quoi ?

Tous les mois, Madmoizelle vous aide à vous y retrouver dans le labyrinthe de l’algorithme Netflix. En février, la série nous prépare un arrivage de films cultes et présente sa série très attendue : Avatar, le dernier maitre de l’air.

Quels sont les meilleurs films et séries sur Netflix en février ? Suivez le guide.

Les films qu’on attend le plus sur Netflix en février 2024

Le Diable s’habille en Prada – le 7 février

On sait que vous l’avez déjà vu (mille fois)…et que vous n’en avez pas eu assez.

Pour les plus chanceux qui auraient encore tout à découvrir de ce film culte avec Meryl Streep et l’adorable Anne Hathaway, voici le topo : fraîchement diplômée, Andrea débarque à New York et décroche le job de rêve. Mais en tanhttps://www.youtube.com/watch?v=BQAIniR96Qst qu’assistante de la tyrannique rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode, elle va vite découvrir ce que le mot « enfer » veut dire…

She Said – le 23 février 2024

She Said, réalisé par la cinéaste allemande Maria Schrader (déjà derrière le prodigieux I’m Your Man) retrace l’investigation menée par Jodi Kantor et Megan Twohey pour le New York Times, concernant les accusations d’agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein.

Les séries les plus attendues en février 2024

Dr. House – l’intégrale de la série – le 1er février

Le Dr Greg House est un médecin revêche qui ne fait confiance à personne, et encore moins à ses patients. Irrévérencieux et controversé, il n’en serait que plus heureux s’il pouvait ne pas adresser la parole à ses patients. Mais House est un brillant médecin. Et avec son équipe d’experts, il est prêt à tout pour résoudre les cas médicaux les plus mystérieux et sauver des vies.

Un jour – le 8 février 2024

En février 2024, pas besoin d’attendre le 14 février pour avoir sa dose d’amour. Un classique du cinéma romantique débarque dès le 8 février. Dans ce film adapté du best-seller de David Nicholls, Emma Morley et Dexter Mayhew se rencontrent le jour de leur remise de diplôme universitaire, le 15 juillet 1988. Ils vont grandir, se rapprocher et se séparer, connaître des joies et des peines ensemble.

Avatar : le dernier maitre de l’air – le 22 février 2024

Aang, un jeune garçon prisonnier d’un glacier pendant un siècle, doit apprendre à maîtriser les quatre éléments pour accomplir sa destinée et ramener la paix dans son monde en devenant l’Avatar.

Toutes les séries en février 2024

One Pièce : Arc Egghead : 01/02

: 01/02 Dr House , l’intégrale de la série : 01/02

, l’intégrale de la série : 01/02 Let’s Talk About CHU : 02/02

: 02/02 Love Never Lies Poland: Season 2 Part 2 : 07/02

: 07/02 Un jour : 08/02

08/02 Machos alfa : Saison 2 : 09/02

: 09/02 A Killer Paradox : 09/02

: 09/02 Bom Dia, Verônica : Saison 3 : 14/02

: 14/02 Love Is Blind : Saison 6 : 14/02

: 14/02 House of Ninjas : 15/02

: 15/02 AlRawabi School for Girls: Season 2 : 15/02

: 15/02 The Vince Staples Show : 15/02

: 15/02 Ready, Set, Love : 15/02

: 15/02 Comedy Chaos : 16/02

: 16/02 Nouvelle École : Italie : 19/02 Eps 1-4, 26/02 Eps 5-7, 4/03 Ep 8

: 19/02 Eps 1-4, 26/02 Eps 5-7, 4/03 Ep 8 Avatar : Le dernier maître de l’air : 22/02

: 22/02 The Mire : 28/02

: 28/02 Sous les applaudissements : 29/02

Tous les films en février 2024

J’irai où tu iras : 01/02

: 01/02 Maman, j’ai raté l’avion : 01/02

: 01/02 Maman, j’ai encore raté l’avion : 01/02

: 01/02 Hitch : expert en séduction : 01/02

: 01/02 La Nuit d’Orion : 02/02

: 02/02 Le Diable s’habille en Prada : 07/02

: 07/02 Les Cendres : 09/02

: 09/02 Armageddon Time : 09/02

: 09/02 A Killer Paradox : 09/02

: 09/02 Bhakshak : L’injustice en face : 09/02

: 09/02 Tue-moi si tu l’oses : 13/02

: 13/02 A Soweto Love Story : 14/02

: 14/02 Prise au jeu : 14/02

: 14/02 Cœurs en thérapie : 14/02

: 14/02 Love, Simon : 15/02

: 15/02 Crossroads : 15/02

: 15/02 FootLoose : 15/02

: 15/02 The Abyss : 16/02

: 16/02 Belle et Sébastien : la Trilogie : 21/02

: la Trilogie : 21/02 À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux : 23/02

: 23/02 She Said : 23/02

: 23/02 Mea Culpa : 23/02

: 23/02 SAG Awards : La 30e édition : 24/02 – Live

: 24/02 – Live Code 8 : Partie II : 28/02

: 28/02 Violent Night / 29/02

Les Documentaires :

Raël : Le prophète des extraterrestres : 07/02

: 07/02 Lover, Stalker, Killer : L’ex de l’extrême : 09/02

: 09/02 Sunderland : Envers et contre tous : Saison 3 : 13/02

: 13/02 Le Petit Nicolas ou la Grande Imposture : 15/02

: 15/02 Einstein et la bombe : 16/02

: 16/02 Je peux te dire un secret ? : 21/02

: 21/02 Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 6 : 23/02

: 23/02 American Conspiracy : Une enquête tentaculaire : 28/02

: 28/02 Indrani Mukerjea : Le secret du sang : Prochainement

Les Stand-Up :

Taylor Tomlinson: Have It All : 13/02

: 13/02 Mike Epps: Ready to Sell Out : 20/02

Pour les Enfants :

La Saga Moi, Moche et Méchant : 01/02

: 01/02 Les Minions : 01/02

: 01/02 La Nuit d’Orion : 02/02

: 02/02 Dee et compagnie au pays d’Oz : 05/02

: 05/02 Luz : Les lueurs du cœur : 07/02

