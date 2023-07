Après Barbie, Greta Gerwig va réaliser des films Narnia pour Netflix…et ça la terrifie

La réalisatrice va réaliser une série de films pour Netflix, adaptés de la célèbre saga de C. S. Lewis. Entre le succès de Barbie et de la première trilogie Narnia, les attentes envers ce nouveau projet sont élevées.

Alors que son Barbie écrase tout au box-office, Greta Gerwig a peur de s’attaquer à l’univers de Narnia pour Netflix.

Greta Gerwig a beau être entrée dans l’histoire du cinéma en réalisant le meilleur démarrage pour un film réalisé par une femme avec Barbie, cela ne l’empêche pas d’être en proie aux doutes.

En effet, c’est à elle qu’est revenue la lourde tâche d’adapter Narnia, l’œuvre culte signée C. S. Lewis, dans une série de films pour Netflix…une mission qui terrifie Greta Gerwig.

« Lorsque j’ai peur, c’est toujours bon signe«

La trilogie des films réalisés entre 2005 et 2010 est loin d’avoir tout raconté du monde de Narnia puisque l’oeuvre originale de C. S. Lewis compte en réalité sept tomes : Le Neveu du magicien, Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, Le Cheval et son écuyer, Le Prince Caspian, L’Odyssée du Passeur d’Aurore, Le Fauteuil d’argent et La Dernière Bataille.

Qu’à cela ne tienne : Netflix est déjà sur le coup, et a choisi Greta Gerwig, dont on sait d’ores et déjà qu’elle réalisera au moins deux films tirés de la saga. Mais aux micros du podcast Inside Total Film, la réalisatrice a confié son appréhension face à ce projet :

« Est-ce que ma version de Narnia sera aussi merveilleuse que Barbie ? Je ne sais pas. Je n’ai même pas encore commencé à l’appréhender. Mais j’en ai vraiment peur, ce qui me semble être un bon point de départ. Je pense que lorsque j’ai peur, c’est toujours bon signe. Peut-être que lorsque j’arrêterai d’avoir peur, je me dirai : ‘D’accord. Peut-être que je ne devrais pas faire celui-là »‘ Non, je suis terrifiée. C’est extraordinaire. Nous verrons bien, je ne sais pas. »

Si on lui souhaite de surpasser sa peur, on comprend aussi l’origine de cette appréhension. Après le succès de l’excellent Barbie, les attentes envers Greta Gerwig seront particulièrement élevées.

Plus encore, Narnia est un monument de la culture pop et, malgré leurs défauts, les trois films Disney ont récolté 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office mondial… en attendant, le mystère reste pratiquement entier concernant cette nouvelle adaptation de Narnia : on ignore encore quels tomes seront adaptés, tout comme la date de sortie de ces films.

