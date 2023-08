Barbie : L’Algérie interdit à son tour le blockbuster de Greta Gerwig

Ces dernières semaines, les censures fusent à l’encontre de Barbie, le film n’étant pas en accord avec les moeurs locales de certains pays.

Ces dernières semaines, les censures ont fusé dans certains pays à l’encontre de Barbie. Dernier État en date ? L’Algérie. Plus de deux semaines après son arrivée sur les écrans du pays, le film de Greta Gerwig vient d’être soudainement déprogrammé, ont rapporté plusieurs médias locaux.

D’après le site 24H Algérie, les autorités accusent le long-métrage « d’atteinte à la morale », et de mettre en avant « des scènes destinées à un public adulte », à cause d’allusions à l’homosexualité qui dérangent.

Interdit au Koweït, au Liban, au Pakistan…

Une interdiction qui s’ajoute à la longue liste de pays qui se sont décidés à censurer le film depuis sa sortie, pour cause de désaccord avec les mœurs locales. Jeudi 10 août, c’est le Koweït qui a interdit le film pour « atteinte à la morale publique » après avoir réclamé à la Warner « la suppression de certaines scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables », sans donner de précisions sur les passages en question.

Le Liban est le premier pays à avoir annoncé l’interdiction de Barbie, mercredi 9 août. Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, a justifié sa décision en assurant que le film fait « la promotion de l’homosexualité et du changement de sexe, soutient le rejet de la tutelle du père, mine et tourne en ridicule le rôle de la mère et remet en question la nécessité du mariage et de la formation d’une famille ».

Mi-juillet, la province pakistanaise du Pendjab, dans le centre-est du pays, annonçait repousser la sortie du film en raison de son « contenu choquant », rapporte Libération.

Déjà bien avant sa sortie, début juillet, le Vietnam avait décidé d’interdire Barbie pour des raisons diplomatiques, à cause de scènes où apparaît une carte qui présente « la ligne en neuf pointillés », que la Chine utilise pour justifier ses revendications territoriales litigieuses en mer de Chine méridionales.

Malgré toutes ces interdictions, le film est déjà entré dans le top 25 des plus gros succès de l’histoire du cinéma, et a déjà plus d’un milliard de dollars de recettes. Des chiffres qui devraient encore grimper ces prochaines semaines, le long-métrage étant toujours en tête du box-office en France et aux États-Unis.

