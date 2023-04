Le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling s’offre un nouveau teaser à l’humour cringe

Margot Robbie en Barbie qui garde le pied cambré même hors escarpins, Ryan Gosling en Ken écervelé crypto-gay, Issae Rae en présidente et Dua Lipa en sirène : la nouvelle bande-annonce du long métrage de Greta Gerwig se déguste comme un bonbon acidulé, addictif justement par l’écoeurement qu’il procure.

C’est l’un des films les plus attendus de l’année 2023, par l’une des cinéastes les plus prometteuses de sa génération. Greta Gerwig (nommée aux Oscars pour Lady Bird en 2018, puis Les Filles du Dr. March en 2020) a réuni une équipe de choc pour son adaptation cinématographique en prise de vues réelles de l’univers rose bonbon de Barbie. Et cette distribution détonante se révèle dans une nouvelle bande-annonce, sortie le 4 avril 2023.

La nouvelle bande-annonce de Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling

Son humour cringe, ses teintes criardes, et ses sourires forcés annoncent la couleur : le film promet d’être volontairement écœurant, et c’est sans doute ce qui risque de le rendre addictif.

Quel casting pour le film Barbie de Greta Gerwig ?

Sur l’air de « Fun, fun, fun » des Beach Boys, on découvre ainsi Margot Robbie en Barbie plus fausse que nature, qui garde les pieds bien cambrés même une fois hors de ses escarpins poudrés. Ryan Gosling incarne un Ken écervelé crypto-gay, jamais sans ses rollers, et qui veut dormir chez elle pour… il ne sait pas, en fait. Ou encore Issae Rae en Barbie présidente à la Maison Blanche.

De nouvelles affiches promotionnelles du film, elles aussi dévoilées le 4 avril, permettent d’en apprendre davantage sur le reste du casting : Kate McKinnon en Barbie gymnaste ; Alexandra Shipp en Barbie écrivaine ; Ritu Arya en Barbie journaliste ; Hari Nef en Barbie médecin ; Emma Mackey en Barbie physicienne ; Ana Cruz Kayne en Barbie juge ; Sharon Rooney en Barbie avocate ; Nicola Coughlan en Barbie diplomate… Et surtout, Dua Lipa en Barbie sirène qui signe quelques morceaux de la bande-son du film de Greta Gerwig.

Quand sort le film Barbie de Greta Gerwig ?

L’intrigue présentera une poupée jugée insuffisamment « parfaite » pour son rôle d’archétype irréaliste de la féminité et qui devra donc quitter son univers rose bonbon pour partir à l’aventure dans le monde réel. Barbie sortira au cinéma en France le 19 juillet 2023.