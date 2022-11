Se marier à la Maison-Blanche, le luxe ultime de la petite-fille du président, Naomi Biden

Petite-fille de Jill et Joe Biden, Naomi Biden a épousé son fiancé, Peter Neal, au sein de la demeure présidentielle des États-Unis le 19 novembre 2022. Au cas où ce ne serait déjà pas assez remarquable comme ça, elle fait même la couverture de Vogue pour l’occasion.

C’est le genre d’événement qui s’annonce tellement compliqué d’un point de vue protocole de sécurité qu’il paraît impossible. Pourtant, la petite-fille de l’actuel président des États-Unis, Naomi Biden, a épousé son fiancé Peter Neal au sein même de la Maison-Blanche, le 19 novembre 2022. Et évidemment, Vogue en a tiré un reportage exclusif.

Tous les détails du mariage de Naomi Biden à la Maison-Blanche

Elle a 28 ans, lui 25, et partagent la même profession : avocat, mais dans des cabinets différents. Ils se sont rencontrés en juin 2018 par l’intermédiaire d’une amie (demoiselle d’honneur lors de la cérémonie). Trois ans plus tard, Peter l’a demandé en mariage dans sa ville natale de Jackson Hole (dans le Wyoming) avec un diamant taille émeraude monté sur l’anneau en or de sa grand-mère. Naomi Biden et son fiancé viennent donc de se marier devant un parterre de 250 invités, familles et amis, au sein de la demeure présidentielle, comme l’explique la petite-fille de Jill et Joe Biden à la Bible de la mode étasunienne :

« Nous sommes si proches de nos familles, nous avons donc toujours su que nous nous marierions dans le jardin de quelqu’un. Je pense que si mon papy n’était pas président, ça aurait probablement été dans leur maison à Wilmington ou l’arrière-cour de la famille de Peter à Jackson [Wyoming]. »

La petite-fille du président a porté 3 robes de mariées différentes

Pour l’occasion, Naomi Biden portait une robe Ralph Lauren en dentelle de Chantilly à col haut et manches longues. Des pois de senteur et du muguet composaient son bouquet. Elle a fait son entrée au bras de ses parents, Hunter Biden et Kathleen Buhle, tandis qu’un quatuor à cordes jouait « Bitter Sweet Symphony » de The Verve. Son mari portait quant à lui un costume trois-pièces Ralph Lauren bleu marine. On n’aurait pas pu faire plus américain que cette cérémonie à la Maison-Blanche.

Avant le jour J, Naomi Biden avait posé dans sa robe de mariée pour Vogue. © Capture d’écran Instagram.

Même la mini-robe dans laquelle la jeune mariée s’est glissée pour terminer la soirée était signé par une jeune créatrice en vue aux États-Unis : Alexandra O’Neill qui a fondé sa marque en 2017, Markarian (c’est elle qui a habillé Lena Mahfouf au Met Gala 2022, par exemple). Juste avant, elle a opté pour une robe de transition signée Reem Acra (une créatrice d’origine libanaise que porte souvent Jill Biden, notamment pour le mariage et en couverture du Vogue dédié) : une création bustier en soie ivoire avec des perles de l’autre grand-mère, Roberta Buhle, cousues le long de la traîne de deux mètres.

La deuxième robe portée par Naomi Biden à son mariage était signée Reem Acra. © Capture d’écran Instagram.

Au cas où vous vous posiez la question : ce n’est pas le premier mariage à se tenir à la Maison-Blanche. Depuis 1800, il y en a déjà eu 19, ainsi que quatre réceptions, dont un pour le président Grover Cleveland, et 9 pour des premières filles, rapporte Vogue. Naomi Biden est la première petite-fille à se marier au 1600 Pennsylvania Avenue.

Flotus et Potus posent avec leur petite-fille et leur petit-beau-fils lors de leur mariage à la Maison-Blanche. © Capture d’écran Instagram.

Mais se marier dans un lieu aussi chargé d’histoire et hautement politique implique de respecter un protocole de sécurité qui n’a pas été rendu public. Naomi Biden a seulement laissé échapper qu’elle avait notamment dû demander le numéro de sécurité sociale de tous ses invités. On n’imagine même pas le casse-tête logistique que ça a dû être, mais vive les mariés ! On peut également noter l’opération de communication que peut représenter un tel mariage pour le capital sympathie du couple présidentiel au pouvoir.

Se marier à la Maison-Blanche peut faire rêver mais le protocole de sécurité, beaucoup moins. © Capture d’écran Instagram.

À lire aussi : Pourquoi le mariage de Britney Spears était une grand-messe mode et pop culture

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.