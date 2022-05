Lena Mahfouf, Blake Lively, Billie Eilish au Met Gala 2022 : les meilleurs looks

Pour célébrer l’exposition In America: An Anthology of Fashion, au Metropolitan Museum of Art, les célébrités sont venues habillées dans le thème Gilded Glamour (ou pas). Qui était la mieux habillée au Met ? Florilège.

Comme le veut la tradition, perturbée par le Covid ces deux dernières années, le premier lundi de mai correspond au Met Gala. Pour 2022, qui est en fait le deuxième volet d’une double exposition autour de la mode américaine (In America: An Anthology of Fashion, plus précisément) , le thème était Gilded Glamour.

Au fait, c’est quoi le thème de ce Met Gala 2022 ?

Cette expression peut renvoyer à l’ambivalence de ce qu’on surnomme l’âge d’or (« gilded age ») étatsunien, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la première moitié du XXe, où les plus fortunés s’enrichissent sur le dos des plus pauvres, et s’habillent avec opulence, s’inspirant abondamment de la royauté française. Les robes s’ornent de tournures, de corsets, de soie, de velours, et d’énormément de broderies. C’est un thème qu’ont suivi ou non de nombreux invités du Met Gala 2022 qui a eu lieu le 2 mai, dont voici les meilleurs looks, y compris nos petites frenchy, l’actrice Camille Cottin et l’influenceuse Léna Mahfouf.

Pour commenter ce selfie de Lena Mahfouf et Camille Cottin au Met Gala 2022, l’influenceuse fait un clin d’oeil à un mème.

Sarah Jessica Parker en Christopher John Rogers

Icône de la mode aux États-Unis depuis plusieurs décennies, et figure incontournable du Met Gala, Sarah Jessica Parker était évidemment dans le thème dans sa volumineuse robe Christopher John Rogers.

Elle se compose d’un corsage profilé à patchwork et une jupe boule plissée dans des tons de faille de soie noire, anthracite et ivoire, de soie moirée avec des boutons en cristal Swarovski, des nœuds en soie moirée et une coiffe personnalisée du grand chapelier Philip Treacy.

Un look inspiré par un ensemble des années 1860 d’Elizabeth Hobbs Keckley : une designer, couturière, autrice, philanthrope et militante sociale de l’âge d’or (gilded age) des États-Unis.

Blake Lively réincarne la Statue de la Liberté en Versace

Invitée d’honneur de ce Met Gala 2022, Blake Lively a rendu hommage à l’architecture même de New York dans une tenue Atelier Versace. Elle se compose d’une robe colonne en tulle, brodée de cristaux, de cuir métallisé, de sequins, et de feuilles de cuivre tricolores.

Dans le dos, le noeud surdimensionné a finalement été dénoué au milieu des marches du tapis rouge afin de révéler un second look tout de vert-de-gris, rejouant la transformation de la Statue de la Liberté de New York passant du bronze au vert oxydé. La robe se terminait alors par une traîne en satin duchesse où étaient peintes à la main et rebrodées les douze constellations du zodiaque qui décore le plafond de la gare de Grand Central Terminal (gare ferroviaire new-yorkaise, située au centre du quartier de Manhattan). Une création inspirée du designer étatsunien Charles James, accentuée par des formes art déco évoquant l’architecture de l’Empire State Building. Et ça, c’est ce qui s’appelle rendre hommage au thème et plier le game.

Lena Mahfouf en robe digne de Bridgerton

Première influenceuse française à être invitée au Met Gala, Léna Mahfouf portait une robe de la marque Markarian, fondée par une jeune créatrice new-yorkaise, Alexandra O’Neill, en 2017. Avec son encolure carrée, son corset, son ample tournure, son ton bleu pastel orné de fleurs rosées, la créatrice de contenus collait parfaitement au thème et pourrait carrément se fondre dans la prochaine saison de Bridgerton.

Billie Eilish en robe-corset et manches de dentelle Gucci

L’artiste musicale Billie Eilish portait une robe corset à manches en dentelle et jupe à tournure. Une tenue signée Gucci par Alessandro Michele.

Cara Delevingne en costume Dior et seins en or

Cara Delevingne était en costume Dior porté seins nus, le torse recouvert de peinture dorée et d’une chaîne de corps, ainsi que de cache-tétons, histoire d’éviter de faire sauter les réseaux sociaux qui reposteraient son look, censure oblige… #FreeTheNipple.

Lizzo en Thom Browne, avec sa flûte traversière comme meilleur accessoire

Lizzo portait une robe corset aux hanches exagérées, en soie moirée noire, avec une jupe tombante, sous un manteau surdimensionné en satin duchesse noir et brodé de roses dorés. Une dégaine régalienne signée par un grand créateur étatsunien, Thom Browne, c’est ce qui s’appelle être dans le thème. Et mention spéciale à sa flûte traversière, qu’elle joue avec virtuosité même sur les marches du tapis rouge du Met Gala 2022, qui reste quand même le meilleur accessoire.

Gigi Hadid en doudoune d’opéra faussement XVIIIe siècle

Gigi Hadid portait une tenue Atelier Versace : une doudoune surdimensionnée en duchesse de soie façon manteau d’opéra de la fin du XVIIIe siècle, sur un catsuit en latex à corset baleiné.

Bella Hadid en corset de cuir et legging de dentelles

Bella Hadid était habillée en Burberry par Riccardo Tisci : un corset personnalisé et des leggings en dentelle recouverts d’une jupe en mousseline avec un châle en mousseline, des gants en dentelle et des sandales en cuir.

Gabrielle Union-Wade et Dwyane Wade en power couple étatsunien

Gabrielle Union-Wade rend hommage à l’évolution des rôles des femmes et à l’activisme noir émergent qui s’est produit durant l’âge d’or. Sa robe Atelier Versace se ponctue d’une fleur rouge brodée à la taille en clin d’oeil à une robe portée par Diahann Carroll. C’était une militante des droits des femmes et première femme afro-américaine à remporter un Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale.

Son mari, Dwyane Wade, porte une réinvention contemporaine de l’élégance de l’âge d’or, avec une veste légèrement surdimensionnée et un pantalon de tailleur assorti confectionné en satin blanc épais et porté torse nu. Le numéro 75 est brodé sur la manche pour célébrer la sélection de Wade dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA.

Jessica Chastain en néo-Norma Desmond de Sunset Boulevard

L’actrice fraîchement oscarisée Jessica Chastain portait une robe à paillettes en soie duchesse Gucci personnalisée avec une broderie de serpent en cristal, une étole et un accessoire pour cheveux assortis. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles Gucci Haute Joaillerie en or blanc, spinelles roses et diamants et une bague tête de tigre en or blanc, rubis et diamants.

Vous reconnaîtrez peut-être la tenue comme un hommage au film classique Sunset Boulevard, et surtout son personnage principal Norma Desmond – une ancienne star du cinéma muet qui devient lentement folle dans son isolement au sommet de sa tour d’ivoire. Ou quand l’Hollywood contemporain cosplaye le glamour du vieil Hollywood.

Cardi B en robe de chaînes Versace

Quitte à parler d’âge d’or, autant ne porter que ça, s’est sûrement dit l’artiste musicale Cardi B. Elle portait une tenue Atelier Versace composée d’un fourreau de tulle rebrodé de milliers de chaînes, nécessitant 1300 heures de travail artisanal de la part de 20 personnes de la maison. Un col sculpté à la main rappelle les collerettes de l’ère victorienne.

Olivia Rodrigo en robe de maille métallisée violette Versace

Olivia Rodrigo portait une robe colonne en maille de cristal métallique brodée à la main. Outre l’encolure bénitier, un corset arrière pouvait rappeler le thème du Met Gala 2022.

Megan Thee Stallion en aigle doré Moschino

L’artiste musical Megan Thee Stallion portait une robe sculpturale dorée signée Moschino par Jeremy Scott (le créateur l’épaule sur la photo ci-dessus), dont les manches peuvent évoquer le plumage d’un aigle, animal symbole des États-Unis.

Bad Bunny en robe-manteau Burberry

L’artiste musical Bad Bunny portait une robe-manteau Burberry par Riccardo Tisci. Elle se compose de laine et de lin personnalisée avec des manches bouffantes et une jupe reconstruite amovible.

Oscar Isaac en costume-jupe Thom Browne

Cela devient une habitude pour l’acteur sex-symbol : Oscar Isaac était en jupe Thom Browne. Et je bave trop sur mon clavier pour continuer de taper. Mais vivement que les mecs en portent aussi des robes et des jupes au-delà des tapis rouges.

Vanessa Hudgens prête pour un reboot de Maléfique

Vanessa Hudgens était dans une création éthérée Moschino par Jeremy Scott : une robe toute en transparence et légèreté noire, digne de Maléfique mais si elle avait vécu au XVIIIe siècle aux États-Unis.

Alicia Keys en incarnation de New York

Loin d’être la chanteuse d’un seul tube, Alicia Keys ne manque quand même jamais une occasion de rendre hommage à New York et faire un clin d’oeil à son hit Empire State of Mind. Sa tenue Ralph Lauren se composait d’une robe fourreau ornée de 30.000 cristaux et sequins de laque noire, sous une cape en satin duchesse décorée de la ligne d’horizon pleine de gratte-ciels de New York dessinée à l’aide de 200.000 cristaux.

Kim Kardashian en néo-Marilyn Monroe

Conformément au thème parent de l’exposition, « En Amérique : une anthologie de la mode », Kim Kardashian a rendu hommage à un moment mode historique pour les États-Unis : la robe portée par Marilyn Monroe pour chanter « Joyeux anniversaire » au président John F. Kennedy en 1962.

Soit l’une des premières naked dress (effet nu) de l’histoire, ornée de plus de 6000 cristaux cousus main par le costumier Jean Louis. Une création tellement moulante qu’elle avait été littéralement cousue sur l’actrice.

Kim Kardashian a raconté sur le tapis rouge avoir perdu 8 kg exprès pour rentrer dans la véritable robe de Marylin Monroe, qui s’était vendue aux enchères 4,8 millions de dollars en 2016, en faisant l’une des pièces les plus chères de l’histoire de la mode des États-Unis. Ce qui, finalement, s’avère on ne peut plus dans le temps. « Not Bad for a Girl With No Talent. »

