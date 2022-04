Lizzo vit sa meilleure vie le cul à l’air (enfin à moitié) dans une masterclass d’amour de soi

Ok, on ne saurait recommander d’en faire de même dans un avion commercial lambda, mais voir Lizzo respirer la confiance en soi jusqu’au bout des fesses a quelque chose de réjouissant.

Vous l’avez sûrement remarqué, la mode adore jouer avec les découpes. Et si porter un haut décolleté n’a plus grand chose d’original, alors les cut-outs dévoilent la peau à des endroits plus ou moins inattendus, comme les aisselles. Mais là, la chanteuse Lizzo vient de dévoiler une pièce de sa marque de shapewear à venir Yitty : un legging avec de généreuses ouvertures sur le devant des cuisses, ainsi que sur les fesses.

L’Être et le séant de Lizzo

C’est à travers une amusante vidéo publiée sur Instagram le 10 avril 2022 et qui dépasse déjà les 3,2 millions de vues que Lizzo a présenté son ensemble improbable. On la voit, lunettes de soleil de star vissées sur le nez, sortir d’une grosse voiture berline, avant de marcher en débordant de confiance en elle jusqu’à un jet privé.

C’est l’affaire de quelques mètres à peine, et pourtant cela a suffit à chambouler ses fans, puisqu’on voit donc des pièces inédites de sa marque Yitty : une brassière de sport somme toute assez classique, et ce legging qui semble être une réinterprétation sportswear de chaps de cowboy. Terminée par une paire d’escarpins noirs, la dégaine de Lizzo a donc de quoi surprendre, mais la chanteuse porte le meilleur accessoire : l’assurance.

Lizzo est dans son jet cozy, les rageux grossophobes sont dans leur jalousie. © Capture d’écran Instagram @Lizzobeeating.

« Tu ouvres la voix pour tant de femmes grosses »

Parmi les commentaires, beaucoup s’émeuvent de la voir ainsi déambuler avec confiance :

« Elle est génial, je me sens mieux à chaque fois que je la vois, qu’importe mon humeur. » « Meuuuuuuf, j’adore ton assurance. Que tu ne te soucies pas de ce que les gens pensent de toi. Les mêmes personnes qui disent aux femmes qu’elles devraient être fières d’elles, qu’importe leur poids ou leur couleur de peau sont aussi les premières à dire des choses négatives dès qu’on montre de l’amour propre. » « Waouh, elle pète le feu. Sa confiance est féroce, c’est tellement attirant » « Tu ouvres la voix pour tant de femmes grosses ! »

Lizzo annonce que l’été sera chaud et plein d’amour propre

Un autre commentaire amusant fait quand même référence aux questions d’hygiène que pose une pièce aussi découverte pour s’asseoir des heures sur un fauteuil d’avion (ignorant sans doute qu’il s’agit d’un jet privé, et non d’un vol commercial fréquenté par le tout-venant) :

« Je n’aurais jamais une telle confiance dans un siège… »

En plus de révéler ses pièces de shapewear tant attendues qui promettent d’être aussi confortables que seyantes et inclusives, Lizzo en profite pour donner à entendre quelques secondes d’un futur morceau. En légende, l’artiste annonce que ce probable tube de l’été sortira le 14 avril 2022.

Bref, si l’on en croit Lizzo, l’été sera chaud et plein d’amour propre.

À lire aussi : Attendez, ce sac en verre porté par Doja Cat et Kylie Jenner, c’est vraiment du vrai verre véritable ?

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @lizzobeeating