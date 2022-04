Attendez, ce sac en verre porté par Doja Cat et Kylie Jenner, c’est vraiment du vrai verre véritable ?

Imaginé par la marque parisienne Coperni en collab’ avec les verriers new-yorkais Heven, ce sac à main en verre soufflé fonctionnel (mais à la capacité rikiki) ferait pâlir de jalousie Cendrillon.

Certes, Cendrillon portait des souliers en vair (de la fourrure de petit-gris, une sorte d’écureuil) et non en verre, qui n’aurait de toute façon pas pu supporter le poids d’une personne lambda, tiennent absolument à rappeler des personnes étaleuses de science bénévoles.

Mais rappelons qu’il s’agit d’un conte de fée, alors que ce sac à main en verre de la marque Coperni, lui, est bien réel, et fonctionnel dans la vraie vie !

Le sac en main en verre soufflé Coperni x Heven qui séduit les célébrités

Fondée par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, cette griffe parisienne à l’esprit d’innovation a présenté dans le cadre d’un défilé en mars 2022 sa dernière collection avec cet accessoire improbable et somptueux.

Après son passage sur les podiums, des photos du sac en verre Coperni ont aussitôt fait le tour des réseaux sociaux des fans de mode qui attendent de pied forme une éventuelle commercialisation prochaine (puisque tout ce qui défile n’est pas forcément produit pour être vendu au grand public).

Spoiler : il devrait bel et bien être commercialisé d’ici quelques mois.

À la cérémonie des Grammy Awards 2022 le 4 avril 2022, ce sac à main en verre Coperni a refait l’actualité, à la main des chanteuses Doja Cat et Tinashe. Kylie Jenner vient à son tour de s’afficher avec cette pièce digne d’un conte de fée.

Comment se fabrique ce sac à main en verre porté par Doja Cat, Tinashe, ou encore Kylie Jenner ?

Mais d’où sort ce bijou de verrerie qui se prend pour de la maroquinerie ? Il s’agit du fruit de la collaboration entre Coperni et la marque verrière Heven.

Il en existe au moins quatre versions : un transparent et incolore avec des cornes au niveau du haut de l’anse, un en dégradé du bleu opaque vers le transparent incolore, un rouge semi-transparent, et un dernier argenté à moitié opaque à moitié réfléchissant comme un miroir.

Forcément, de telles oeuvres en verre soufflé exigent beaucoup de savoir-faire, ce qui a un prix. Ces pièces uniques, réalisées à la main et à la bouche en un seul bloc, avant d’être ensuite découpés aux ciseaux afin de créer un compartiment fonctionnel, devraient être vendues près de 2500€, d’après les informations de Paper.

Alors à ce prix-là, les rares personnes qui souhaiteront et pourront l’acquérir auront tout intérêt à rentabiliser ce sac à main digne de Cendrillon même après minuit sans risque qu’il ne se transforme en citrouille.

Et pourquoi pas en faire un objet de décoration chez soi à chaque seconde où on ne l’utilise pas ? On se demande juste s’il casse en cas de chute…

Crédit photo de Une : captures d’écran Instagram @home.in.heven