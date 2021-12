Apprendre à coder dans un clip de Doja Cat, c’est possible avec Girls Who Code

Reine des tubes qui cartonnent sur TikTok et deviennent des mèmes sur Twitter, la chanteuse Doja Cat sort un clip interactif pour Woman avec l’asso Girls Who Code. Une vidéo codable en temps réel pour apprendre à coder en rythme !

En plus d’inspirer des chorés créatives, amusantes et/ou sexy sur TikTok, voilà que Doja Cat devient également une muse en code informatique, avec son nouveau single, Woman, issu de son dernier album, Planet Her.

Doja Cat sort un nouveau clip, Woman, et il vous apprend à coder

L’auteure-compositrice-interprète, productrice de musique et réalisatrice Amala Ratna Zandile de son vrai nom a sorti son troisième album (quatrième si l’on compte son EP Purrr! sorti en 2014) Planet Her en juin 2021. Si la pandémie en complique beaucoup la promotion, voilà que Doja Cat sort en nouveau single Woman, titre qui ouvre justement l’opus.

Écrit comme un hymne féministe louant la puissance des femmes, ce morceau s’offre un clip aux accents afro-futuristes. Et pour joindre le geste à la parole, Doja Cat a travaillé avec l’association Girls Who Code afin d’en faire le premier clip codable. En vous rendant sur dojacode.com, vous pouvez interagir avec le clip afin de comprendre, apprendre, et vous entraîner à coder de façon amusante et accessible.

Woman de Doja Cat : le clip dont vous êtes l’héroïne

Que ce soit en langage de programmation CSS, Javascript ou Python, l’expérience vous permet d’influer sur l’histoire et l’esthétique du clip (de façon minime, certes, mais ça reste une idée innovante et galvanisante), comme dans un livre dont vous êtes l’héroïne, version 3.0. Vous pouvez par exemple changer la couleur des ongles de la chanteuse, ou changer le fuseau horaire de l’intrigue.

Omg 😆 I really enjoyed this. It combines two of my faves (pretty women and code 👩‍💻)

I made a screen recording of my video coding experience. pic.twitter.com/vB2vvGJHd0 — 🌈 F is for Tech (@fafacodes) December 4, 2021 « Énorme nouvelle : nous venons de réaliser le tout premier clip vidéo codable avec Doja Cat. Vous pouvez contrôler l’histoire à l’aide du code. Allez l’essayer maintenant sur dojacode.com » a tweeté le 3 décembre l’association Girls Who Code. Depuis certaines personnes postent leur version recodée du clip, à l’instar de @fafacodes ci-dessus.

Cette innovation apparaît presque évidente quand on connaît Doja Cat, reine de la culture internet, des lolcats, des mèmes et des chatrooms obscures. Cette troll autoproclamée adore interagir avec ses fans sur Twitter, TikTok, et Instagram, mais aussi Twitch où elle joue régulièrement à Little Nightmares 2 et Grand Theft Auto.

Réduire le sexisme, une ligne de code à la fois, avec Girls Who Code

C’est donc plus que cohérent que la chanteuse propose une telle démarche pour son nouveau clip Woman. Et d’autant plus louable qu’elle le fasse avec une association féministe comme Girls Who Code.

Celle-ci se donne pour mission de contribuer à réduire le sexisme dans la tech et au-delà, en apprenant aux jeunes filles et femmes à coder. Alors pourquoi pas le faire au rythme de Woman ?

Sur dojacode.com, on peut contrôler la vitesse, la quantité, la couleur, ou encore l’échelle d’une pluie de pétales de fleur.

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube du clip Woman de Doja Cat.