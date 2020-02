Doja Cat fait la danse du challenge TikTok dans son clip de « Say So »

Doja Cat est à l’origine de l’une des chansons les plus répandues sur TikTok. Elle rend hommage au « dance challenge » de sa propre musique, en reprenant la fameuse chorégraphie !

Qui est Doja Cat ?

Doja Cat est une chanteuse et rappeuse américaine née à Los Angeles en 1995.

Elle s’est lancée dans sa carrière de musicienne en 2013, mais c’est vraiment en 2019 qu’elle a décollé grâce à son hit Say So, issu de son album Hot Pink sorti en 2019.

Ce qui a rendu ce morceau si iconique, c’est en partie le fait qu’il a fait l’objet de l’un des nombreux dance challenge TikTok.

Le Doja Cat Say So challenge TikTok

Si tu passes un peu de temps sur TikTok, tu as forcément déjà vu cette fameuse danse. En voici une compilation !

Le clip Say So de Doja Cat

Doja Cat a donc enfin mis en ligne le clip de Say So, et s’est elle-même prise au jeu du challenge TikTok en intégrant la chorégraphie dans son clip !

Je te laisse avec cette vidéo lancinante aux couleurs hypnotiques et à l’esthétique glamour et rétro.

Tu connaissais Doja Cat ? As-tu toi-même fait le Say So challenge ?

