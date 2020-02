Mes 5 TikTok coups de cœur du jour (alerte grosses barres de rire)

La dernière fois que je t’ai parlé de TikTok, c’était pour analyser ceux qui glamourisent les troubles alimentaires, ce qui n’était pas forcément un sujet joyeux.

Aujourd’hui, je te propose quelque chose de plus léger. En fait, il n’y a aucun focus en particulier ici, simplement quelques vidéos qui m’ont fait me marrer à voix haute et que j’avais envie de partager.

Tomber dans les limbes du TikTok

Hier, j’étais très fatiguée. J’ai donc décidé de me coucher tôt. Hop, me voilà au lit à 22h30.

Lorsque d’un coup, la pire idée me traverse la tête. Et si je faisais un petit tour sur TikTok avant de dormir ?

Allez, pas plus que 5 minutes.

1h30 plus tard, je suis toujours sur l’application, me gaussant depuis ma couette, tout double menton dehors.

Ne pouvant pas garder ces pépites pour moi, j’ai décidé de te partager mes découvertes, afin que toi aussi, tu puisse faire vibrer ta glotte.

5 TikTok hilarants à regarder en boucle

Commençons avec les animaux, ces êtres purs et souvent drôles malgré eux.

Découvre tout de suite un moment d’action extrême qui montre un teckel pris dans une course poursuite intense.

Ce gros chien touffu au poil rebelle n’a jamais entendu parler du toiletteur. C’est une bonne chose car sinon, jamais je n’aurais autant travaillé mes abdos.

Je m’identifie beaucoup trop à la vidéo suivante. Pourquoi mes parents font-ils de la batucada avec les placards à chaque fois qu’ils descendent déjeuner ?!

Tu es étudiante ? Ton régime alimentaire est résumé en quelques secondes ici.

Les capteurs de stationnement de cette personne ne fonctionnent plus. Alors aux grands maux les grands remèdes, comme disent les vielles personnes.

Et mon TikTok préféré de tous est celui qui a le moins de sens. Attention, il est encore plus drôle avec le son.

Je ne m’en remets toujours pas et j’ai depuis constamment la musique en tête.

Et toi, tu as des TikTok coups de cœur à me partager pour que je retombe dans les tréfonds de l’application ? Qui a besoin de dormir, finalement…

