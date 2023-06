Les prix barrés sur les eshops sont souvent de fausses promos, selon l’UFC-Que Choisir qui porte plainte

Quand vous faites du shopping en ligne, vous pensez qu’un prix barré implique forcément une promotion éphémère ? C’est rarement le cas d’après une étude de l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir qui dépose donc plainte pour « pratiques commerciales trompeuses ».

Quand on a un article en tête et qu’il s’affiche à un prix barré avec un plus ou moins grand pourcentage de réduction pour une durée très courte ou indéterminée, on peut vite être tentée de sauter sur l’occasion. Seulement, il arrive que ce type de promos durent plus longtemps qu’on ne l’imaginait, voire pour toujours, comme s’il s’agissait d’une fausse réduction là uniquement pour provoquer l’achat d’impulsion…

Plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promos trompeuses d’après l’UFC-Que Choisir

Contre ce genre de pratique, l’association de défense des consommateurs et consommatrices UFC-Que Choisir vient de déposer plainte pour « pratiques commerciales trompeuses », comme elle le révèle dans un communiqué de presse publié le 31 mai 2023 :

« L’analyse par l’UFC-Que Choisir d’un échantillon de 6586 annonces portant un prix barré, publiées sur les principaux sites de commerce en ligne, montre que seulement 3,4% d’entre elles correspondent à de véritables promotions opérées par les vendeurs. »

D’après les recherches de l’UFC-Que Choisir, dans la quasi-totalité de son échantillon (96,6%), les promotions se basent non sur de véritables réductions de prix, mais selon un principe de comparaison à un prix de vente conseillé. De quoi présenter le produit disponible sur leur plateforme comme une bonne affaire par rapport à la concurrence.

UFC-Que Choisir dépose plainte pour « pratiques commerciales trompeuses » autour des prix barrés

Face à ces prix barrés, trompeurs, qui ne relèvent pas d’une véritable promotion, mais juste d’une comparaison à un prix de vente conseillé ou chez la concurrence, UFC-Que Choisir a donc déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris contre 8 eshops bien connus : Asos, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee et Zalando.

L’Association de consommatrices et consommateurs réclame par ailleurs auprès de la Commission européenne de restreindre le système de prix de référence à celui prévu par une directive européenne baptisée Omnibus. Celle-ci impose que l’indication d’une réduction se base sur le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la promotion. De quoi renforcer l’encadrement des annonces de réduction de prix faites par les professionnels à destination des consommatrices et consommateurs.

"En réalité derrière ces prix de comparaisons, il n'y a pas vraiment de bonnes affaires" L'UFC-Que Choisir dépose plainte contre 8 sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses.

Frithjof Michaelsen, de @UFCquechoisir est dans #Europe1Midi pic.twitter.com/HUvkxzYfaJ — Europe 1 (@Europe1) May 31, 2023

