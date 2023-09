Affaire de viol : Luc Besson ne portera pas plainte pour diffamation, car « les plaintes sont des appels au diable »

À la veille de la sortie de son nouveau film Dogman, Luc Besson était invité de France Inter ce lundi 25 septembre. En juin, la justice avait tranché en faveur du réalisateur dans le cadre de l’enquête dont il faisait l’objet depuis 2018, après avoir été accusé de viol par l’actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy.

« La justice n’a pas été de mon côté, elle a simplement fait son travail », a martelé le réalisateur. « On peut en avoir peur parfois parce que c’est vrai qu’elle n’est sûrement pas parfaite, mais elle est irremplaçable donc il faut la laisser faire. » Au micro de France Inter, Luc Besson s’est montré confiant face aux questions de Sonia Devillers. Quand la journaliste lui a demandé si cette affaire « l’empêchait de dormir », le réalisateur a clamé son innocence, évoquant les femmes de sa famille comme un argument d’autorité :

« Non car je ne suis pas coupable, je n’ai pas fait ce dont on m’accuse. (…) C’est mon éducation, j’ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Je serais incapable de garder un mensonge comme ça pendant des années. Si j’avais fait une bêtise, une connerie, je lèverais la main et je dirais oui, c’est moi qui ai fait une connerie et j’en paierais les conséquences. »