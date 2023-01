Isabelle Huppert est une lanceuse d’alerte victime de viol dans La Syndicaliste

Porté par Isabelle Huppert, Marina Foïs et Pierre Deladonchamps, le nouveau film de Jean-Paul Salomé s’est dévoilé dans une bande-annonce. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une affaire de violences sexistes et sexuelles ayant secoué le monde du syndicalisme français.

C’est une histoire vraie particulièrement violente. En 2012, l’activiste Maureen Kearney était victime d’une agression sexuelle à son domicile alors qu’elle se battait pour faire éclater un scandale d’État. Isabelle Huppert l’interprète dans le film qui raconte son histoire, La Syndicaliste.

La bande-annonce de La Syndicaliste

Une histoire vraie

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva. En 2012, elle est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un scandale d’État concernant l’industrie nucléaire française et à cause duquel des milliers d’emplois étaient menacés. Affrontant des industriels et des personnalités politiques, Maureen Kearney a été agressée sexuellement à son domicile, puis accusée de mentir.

Illustration sordide de la façon dont la parole des femmes est constamment délégitimée, le film montre aussi comment le viol est utilisé comme arme politique pour détruire ses victimes.

Pour porter sur le grand écran ce fait divers dans lequel le fléau des violences sexistes et sexuelles croise les mondes politiques et celui des affaires, le réalisateur s’est entouré d’une galerie de stars du cinéma français. Dès la bande-annonce, on devine qu’Isabelle Huppert livre, comme à son habitude, une prestation stupéfiante de réalisme. Le cinéaste Jean-Paul Salomé avait déjà collaboré avec Isabelle Huppert dans le film La Daronne, où elle s’infiltrait dans un réseau de dealers. À ses côtés, on retrouve la non moins prodige Marina Foïs et l’excellent Pierre Deladonchamps, qui s’est déjà illustré dans le très beau Les Chatouilles.

Rendez-vous en salles le 1er mars.

© Le Pacte

