Un trailer de génie pour Barbie, le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling

Greta Gerwig retrace les débuts de l’humanité, et des poupées, avec son film Barbie, dont voici la bande-annonce !

Elle est là : la première bande-annonce du film de Greta Gerwig, Barbie !

Le film de la réalisatrice féministe avec Margot Robbie et Ryan Gosling a enfin été dévoilé et devinez quoi, c’est sans appel : cette minute et demie d’images a suffi pour nous faire rigoler et nous faire diablement envie.

La bande-annonce de Barbie

2001 : L’odyssée de Barbie

Depuis l’épisode des rollers fluos de Ryan Gosling et Margot Robbie, on pouvait s’en douter : Barbie sera un film autant plein de millièmes degrés qu’il sera teinté de rose bonbon. La bande-annonce est venue confirmer cette piste, pour notre plus grande joie.

La réalisatrice Greta Gerwig n’y est pas allée de main morte pour annoncer l’arrivée de son film, en parodiant l’un des films les plus cités dans la course au titre de meilleur film de l’Histoire du cinéma : 2001, L’Odyssée de l’espace. Après tout, Barbie n’est-elle pas autant, voire plus connue que Stanley Kubrick ?

On ignore encore à peu près tout de l’intrigue de ce film acidulé, si ce n’est qu’il raconte les aventures d’une poupée Barbie jugée pas assez « parfaite » dans le monde réel. En revanche, on sait d’ores et déjà qu’il est porté par un casting haut en couleurs : en effet, aux côtés de Ryan Gosling (l’acteur le plus Ken du monde), on retrouvera aussi Michael Cera de Juno, Emma Mackey de Sex Education ou encore Issa Rae.

Patience, il faudra attendre encore un peu pour découvrir un nouveau trailer dévoilant plus d’images du film et surtout, le film lui-même, qui sortira en salles… le 19 juillet 2023. Comment on fait pour patienter ?

© Warner Bros

À lire aussi : Adam Driver bute des dinosaures dans « 65 : La Terre d’Avant » parce que, pourquoi pas ?

Crédit de l’image à la Une : © Warner Bros.