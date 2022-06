Margot Robbie et Ryan Gosling font du roller pour le Barbie de Greta Gerwig, et c’est hilarant

Personne ne l’attendait, et pourtant Greta Gerwig le fait avec Margot Robbie et Ryan Gosling : un long métrage en prises de vue réelle autour de Barbie et Ken. Vu le palmarès féministe de la cinéaste derrière Lady Bird, Frances Ha et Les Filles du Docteur March, difficile de s’attendre à un film sexiste et sirupeux au premier degré comme pourraient le laisser présager les premiers visuels acidulés du tournage.

C’est pourquoi ce Barbie prévu pour une sortie aux États-Unis en juillet 2023 (aucune date française n’a encore été confirmée) intrigue tant. Cette fiction autour de la poupée la plus célèbre et matérialiste qui soit peut-elle être féministe ? C’est le pari que semble bien partie pour relever la cinéaste Greta Gerwig.

En attendant d’en savoir plus, on peut donc se régaler et spéculer devant les photos hilarantes de l’actrice Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken, sur des rollers en ligne (alors que des rollers quad auraient été tellement plus amusants…) à Venice Beach (plage culte de Los Angeles).

Et si vous avez la chanson Barbie Girl du groupe Aqua qui se déclenche naturellement dans votre tête, c’est un effet secondaire tout à fait normal face à de telles images. Allez, je vous aide :

« I’m a blond bimbo girl in a fantasy world

Dress me up, make it tight, I’m your dolly

You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink

Kiss me here, touch me there, hanky panky

You can touch

You can play

If you say, « I’m always yours » (ooh, oh)

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah) »