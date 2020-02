Et si les actrices des Filles du Docteur March avaient vraiment vécu dans les années 1860 ?

J’ai adoré me replonger dans l’un des romans favoris de mon enfance en regardant Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig.

En découvrant que le casting fabuleux du film s’était pris au jeu des photos old school je me suis retrouvée complètement immergée dans les années 1860.

Les Filles du Docteur March, actuellement au cinéma

Si tu n’as pas encore vu le dernier film en date de Greta Gerwig je t’encourage à passer une tête au cinéma.

Rien que son casting devrait t’appâter : Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern et Meryl Streep, rien que ça !

C’est aussi l’occasion pour toi de (re)découvrir l’œuvre de Louisa May Alcott dans cette adaptation à la fois fidèle et moderne du roman Les Quatre Filles du Docteur March, qui, malgré les ans, n’a pas pris une ride.

En outre, Greta Gerwig est l’une des seules représentantes des femmes réalisatrices à la cérémonie des Oscars 2020 qui se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi.

D’ailleurs, le film a été nommé dans la catégorie Meilleur film, mais Greta Gerwig a été écartée de la catégorie Meilleur réalisateur.

Une actualité qui donne d’autant plus de résonance et de puissance au sujet du film.

Les photos old school du casting des Filles du Docteur March

Le thread Twitter qui abrite les photos du casting explique également la manière dont les photos étaient prises au milieu du XIXème siècle.

Le procédé utilisé relève du négatif au collodion humide, sur lequel Emma Watson aurait flashé (sans mauvais jeu de mot).

Inventé au début des années 1850, ce procédé permet de saisir des clichés sur des plaques de verres ou d’étain.

25 000 Watt par seconde étaient diffusés par les flash pour chaque photo. Après la prise de vue, ça sentait un peu le cochon grillé, comme tu peux l’imaginer !

Les membres du casting du film ont dû rester immobiles longtemps pendant l’exposition qui dure 10 à 20 secondes, car le moindre mouvement peu gâcher la photo.

Sans plus attendre, voilà les photos des actrices et acteurs en mode 1860 !

“The actors were very accommodating and enjoyed seeing the process of making each image. I explained what I was doing and they could see the image fade up from black as it developed. Emma was especially intrigued and said she wanted a wet-plate studio in her house.” – @WilsonWebb pic.twitter.com/3mRggL6m8t — Little Women (@LittleWomen) February 5, 2020

En haut, Saoirse Ronan, aussi fière et impénétrable que Jo, et Emma Watson, sage comme Meg

Around 25,000 Watt-seconds of flash was used for each photo. It was so bright that you could feel and smell the heat of the light, similar to a thunderstorm. 📷: @WilsonWebb@Florence_Pugh pic.twitter.com/iV422tFYpo — Little Women (@LittleWomen) February 5, 2020

En haut, Eliza Scanlen dans la peau de Beth, et en bas, Florence Pugh posant comme Amy.

The lights and backdrops were set up on the sound stage with the March home interior set. When the cast had a few extra minutes, they would come and sit for the photo. 📷: @WilsonWebb pic.twitter.com/3K9eELLNH2 — Little Women (@LittleWomen) February 5, 2020

Pour finir en beauté, Timothée Chalamet qui prête ses traits à Laurie, et Louis Garrel en Friedrich Bhaer.

Alors lectrice, toi t’es plutôt Jo, Meg, Beth ou Amy ?

