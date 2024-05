3 films de réalisatrices d’origine palestinienne pour mieux comprendre le vécu des Palestiniens

À la veille de sa dixième édition, le festival Ciné-Palestine nous a conseillé 3 films issus de sa programmation. Un moyen de mieux connaitre la richesse de la culture palestinienne.

Lutter pour la Palestine, c’est se battre pour la survie et la dignité de vies humaines, mais c’est aussi empêcher qu’une culture ne s’éteigne. Et justement, qu’elle soit littéraire, artistique ou cinématographique, la culture palestinienne est foisonnante.

Qui de mieux que les membres du festival Ciné Palestine pour vous recommander 3 films magnifiques, qui témoignent de la richesse de cette culture. Cette association promeut le cinéma palestinien à travers la sensibilisation à la lutte. Il fait connaître l’histoire palestinienne à travers un ciné-club, un festival, un concours de court-métrage et un programme de mentorats, qui permet à des réalisateurs palestiniens de faire entendre leur voix à l’international.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

La bonne nouvelle, c’est que ces trois films sont tous réalisés par des réalisatrices palestiniennes. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’ils sont tous facilement accessibles puisqu’ils seront tous diffusés au cinéma à l’occasion du festival, dont la 10ème édition aura lieu du 30 mai au 2 juin à Marseille, puis du 7 au 16 juin à Paris et en Ile-de-France. De quoi dévorer des films palestiniens tout en rémunérant leurs réalisateurs, au lieu de les voir de façon illégale.

Une sélection de films qui reflète la multiplicité des oppressions en Palestine, en fonction des territoires et leurs situations

Garance, membre de l’association ciné Palestine nous explique que les films choisis « s’intéressent à différentes régions en Palestine ». La situation est différente quand on est en Palestine occupée, comme en Cisjordanie ou à Gaza. Tous ces quotidiens sont impacts par la colonisation israélienne, mais ne vivent pas les mêmes types d’oppressions.

The Teacher, de Farah Nabulsi

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

The Teacher est un long métrage de fiction réalisé par Farah Nabulsi. Il est porté par l’un des acteurs palestiniens les plus célèbres, Saleh Bakri et nous plonge dans la vie d’un enseignant palestinien en Cisjordanie.

Militant politique, ce prof tombe amoureux d’une britannique qui travaille dans l’humanitaire. L’instituteur prend sous son aile Adam, l’un de ses étudiants, et tente de concilier son métier et son engagement politique. Mais un drame survenant au début du film va bouleverser ses plans et l’entraîner dans une lutte bien plus profonde qu’il ne l’avait imaginé. The Teacher met en lumière la violence quotidienne de l’armée israélienne sur les Palestiniens, notamment à travers l’appropriation des terres et les Check Points.

Bye Bye Tibériade, de Lina Soualem

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous avez peut-être déjà vu Bye-Bye Tibériade de Lina Soualem lors de sa sortie au cinéma en février dernier. Les salles de cinéma affichaient complet dans pratiquement toutes les avant-premières du film. Ce documentaire intimiste explore les histoires de quatre générations de femmes palestiniennes dans la famille de la réalisatrice. Une manière d’interroger les notions de transmission et d’héritage, dans un contexte où la colonisation fait tout pour les détruire. Bye Bye Tibériade offre une perspective privilégiée sur les restrictions de déplacement et le traitement des Palestiniens comme des citoyens de seconde classe. Lina Soualem, déjà reconnue pour son film Leur Algérie, nous livre ici une œuvre essentielle pour comprendre les conséquences intimes et personnelles de la colonisation. Un film indispensable pour quiconque s’intéresse à l’histoire et à la culture palestiniennes.

Vibration from Gaza, de Rehab Nazzal

Vibration from Gaza est un court métrage documentaire de 16 minutes réalisé en 2023 par Rehab Nazzal. Il nous plonge dans le quotidien d’enfants sourds-muets vivant à Gaza. Ce qui rend ce documentaire unique, c’est l’importance accordée au son. Vibration from Gaza est une immersion sensorielle dans la vie de ces enfants, où le bruit incessant des avions militaires souligne la tension constante à laquelle ils sont confrontés. Une œuvre brève mais d’une intensité remarquable, qui nous fait ressentir la pression quotidienne subie par les habitants de Gaza.

Après l’offensive meurtrière d’Israël à Rafah, vous vous demandez peut-être comment venir en aide aux Palestien·nes. L’organisation Medical Aid for Palestiniens offre une aide médicale et humanitaire grâce à l’argent récolté avec leur cagnotte en ligne.