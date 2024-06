Dune 2 : Pourquoi Timothée Chalamet et Florence Pugh ont-ils été séparés sur le tournage ?

Une romance ? Un agacement mutuel, une dispute ? Non ! Avis aux sceptiques de l’amitié homme-femme : même Hollywood doit s’adapter quand deux potes se retrouvent.

Le tournage de Dune 2 a bien failli ressembler à une colonie de vacances. Denis Villeneuve, le réalisateur à la tête de la saga adaptée au cinéma, a dû prendre une décision plutôt insolite en séparant Florence Pugh et Timothée Chalamet sur le plateau de tournage.

Un duo d’amis

Et pour cause : les deux stars, chouchous d’Hollywood s’entendent tellement bien qu’ils ont du mal à tenir en place. Comme l’a rapporté Allociné, Florence Pugh a révélé dans une interview pour le magazine Time que la raison de leur séparation n’était autre que leur tendance à « trop s’amuser » ensemble. Un chahutage qui ont de quoi dénoter avec l’ambiance épique, tragique et solennelle de Dune, ses drames et ses conflits civilisationnels.

Denis Villeneuve a même décrit Florence Pugh comme « une enfant espiègle » sur le plateau, tout en témoignant son admiration pour la puissance de son jeu une fois que la caméra enregistre. Il faut dire que la complicité de Chalamet et Pugh est plus ancienne que Dune 2 : les comédiens partageaient déjà l’écran dans Les filles du docteur March, un film de Greta Gerwig sorti en 2020.

Villeneuve n’est pas le seul à reconnaître le talent de Florence Pugh. Avec des distinctions aux Oscars, aux BAFTA et au Festival de Cannes, la comédienne est vite devenue l’une des coqueluches d’Hollywood. On a hâte de savoir si on la verra de nouveau aux côtés de Chalamet.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.