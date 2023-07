Wonka : tout savoir sur le préquel de Charlie et la Chocolaterie avec Timothée Chalamet, par les producteurs de Harry Potter

On tient le film de Noël cette année ! Timothée Chalamet jouera Willy Wonka dans le préquel de Charlie et la Chocolaterie, qui est aussi une comédie musicale.

Willy Wonka aura droit à son propre film dans la nouvelle création des studios Warner Bros. Piloté par les producteurs d’Harry Potter, Charlie et la Chocolaterie, et dirigé par le réalisateur de Paddington, la comédie musicale portée par Timothée Chalamet sortira en salles le 13 décembre. En attendant, voici tout ce que l’on sait sur Wonka.

La bande-annonce de Wonka

Wonka, de quoi ça parle ?

Pour l’heure, on ignore le contenu précis de l’histoire de Wonka. On sait seulement que le film est un préquel centré sur l’histoire du confiseur Willy Wonka, avant Charlie et la Chocolaterie. La bande-annonce suggère que l’on découvrira la façon dont Willy Wonka s’est battu pour réaliser la confiserie de ses rêves.

Wonka, une comédie musicale ?

Pour rajouter un supplément de magie, Wonka sera une comédie musicale. Dans une interview avec TIME, Timothée Chalamet a raconté l’enregistrement des chansons à Abbey Road. Ce sera l’occasion pour lui de montrer ses talents en danse et en chant.

Qui réalise et produit Wonka ?

Paul King, le réalisateur de Paddington sera aux commandes du projet. Côté production, il y a de quoi se réjouir puisque Wonka sera produit par David Heyman, l’un des producteurs d’Harry Potter ou encore de Michael Siegel, qui était quant à lui impliqué dans Charlie et la Chocolaterie. Autant de noms qui laissent présager un film magique !

Qui est au casting ?

Si Timothée Chalamet succedera à Johnny Depp dans le rôle du plus célèbre des confiseurs, il apparaitra aux côtés de Hugh Grant, qui, aussi surprenant que cela puisse paraitre, sera un Oompa loompa ! On retrouvera également Sally Hawkins (La forme de l’eau, Blue Jasmine), Olivia Colman (The Crown, La Favorite), Keegan-Michael Key (acolyte de Jordan Peele dans les sketch Peele and Key) ainsi que Rowan Atkinson, connu pour son rôle de Mr. Bean.

Quand sort Wonka en France ?

Avec Wonka, on tient le film de Noël de cette année puisqu’il sortira en salles le 13 décembre 2023 !

