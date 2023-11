Ça y est, la dernière saison de The Crown est dispo sur Netflix !

La saison 6 de la merveilleuse série The Crown est enfin disponible sur Netflix.

Préparez-vous à faire vos adieux à l’une des plus chouettes séries de ces 10 dernières années. La saison 6 de The Crown, qui sera aussi la dernière, sera diffusée en deux parties. La première sort aujourd’hui, jeudi 16 novembre, et la deuxième est prévue pour le 14 décembre.

The Crown, saison 6 : de quoi va-t-elle parler ?

Le schéma reste le même depuis le début : chaque saison, une décennie du règne d’Élisabeth II est traitée. Cette dernière, qui avait été couronnée à seulement 25 ans, est décédée le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, en Écosse.

Souvenez-vous, la saison 5 de la série The Crown s’achevait juste avant les évènements que nombre d’entre nous ont encore en mémoire, à la fin des années 90 : la mort de la princesse Diana, de la princesse Margaret — la sœur de la reine — et de la reine mère. Le divorce de l’héritier de la couronne était acté, on avait eu un aperçu de la future relation de Diana et Dodi Al-Fayed, et on pouvait entr’apercevoir les tensions au sein de la famille royale.

Dans la saison 6, qui sera aussi la dernière, nous pourrons très probablement découvrir les funérailles de la princesse Diana — son accident ne devrait pas être montré — assister au silence écrasant de la reine face à son peuple en larmes, découvrir comment Charles et Camilla ont pu avouer officiellement leur relation…

De plus, nous découvrirons aussi la prochaine génération, avec la rencontre de la princesse Kate et du prince William, interprétés par Ed McVey et Meg Bellamy. L’histoire entre Meghan et Harry ne devrait pas être abordée, étant encore trop récente dans l’histoire de la famille royale.

Kate et William, interprétés par Meg Bellamy et Ed McVey. Crédits ; Netflix

Côté casting, il reste le même que lors de la saison 5 : Imelda Staunton en Elisabeth II, Elizabeth Debicki, grandiose, en Diana Spencer, Dominic West en prince Charles et Jonathan Pryce dans le rôle du Duc d’Édimbourg.

Si aucune bande-annonce officielle n’a encore été diffusée, Netflix sait nous mettre l’eau à la bouche en diffusant ce bref trailer, où l’on peut entendre les voix des précédentes interprètes de la Reine d’Angleterre :

La sixième et dernière saison de The Crown arrive.



Si certains et certaines se lassaient quelque peu de l’ambiance de la saison 5, on ne peut qu’espérer que cette ultime saison sera à la hauteur de nos attentes. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà préparé le plaid, les tasses de thé et les petits gâteaux. Vivement le 16 novembre !

