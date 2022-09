Ce jeudi 8 septembre 2022, la monarque de 96 ans est décédée au château de Balmoral, en Écosse.

Son état de santé avait été jugé « préoccupant » par ses médecins, seulement deux jours après avoir reçu la nouvelle Première ministre Liz Truss, successeure de Boris Johnson. Vers 18h30 (heure de Londres) ce jeudi 8 septembre, Buckingham Palace a annoncé le décès de la souveraine.

« La reine est décédée en paix à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. »

La reine Elizabeth II est décédée

Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II, née le 21 avril 1926, fille du roi George VI et de la reine Elizabeth, après plus de 70 ans de règne, est morte.

Elle laisse derrière elle quatre enfants, huit petits enfants, et douze arrière-petits-enfants, et le souvenir d’un règne extraordinaire qui aura marqué les générations.

Alors que son jubilé de platine avait été célébré du 2 au 5 juin dernier en présence de sa famille, celle qui a traversé les âges, qui a rencontré un nombre incroyable de présidents, de ministre, qui a vécu des guerres, qui a vu son pays se diviser, s’unir, celle qui avait un dévouement incommensurable au devoir et une vie de service, celle qui avait même une poupée Barbie a son effigie et une série Netflix, n’est plus.

À lire aussi : Que va changer la mort d’Elizabeth II pour les Britanniques ?

Moins de deux ans après la mort de celui qui avait été son époux pendant 74 ans, Philip Mountbatten, la reine, qu’on croyait imbattable, s’est éteinte.

Nous en saurons plus dans les jours prochains quant au protocole qui sera mis en place pour ses funérailles, même si tout est déjà orchestré et prévu depuis des années. Un protocole sobrement nommé l’Opération London Bridge.

Opération London Bridge, le protocole autour de la mort de la Reine

La reine a écrit il y a bien longtemps son propre protocole, précisant ce qui se fera lors de sa mort. Nommé comme un pont de Londres, voici ce qui va se passer :

Les drapeaux seront en berne (ils l’ont été une dizaine de minutes avant l’annonce officielle de sa mort)

La Press Association, qui a l’exclusivité de l’information de son décès, passe la main à la BBC qui couvrira l’évènement.

Le pays va observer un deuil national de 10 jours jusqu’aux funérailles.

Le corps va reposer à Buckingham Palace, puis le cercueil sera déplacé au palais de Westminster.

Les funérailles auront lieu à l’abbaye de Westminster, où son corps sera ensuite inhumé dans la chapelle commémorative du roi George VI du château, aux côtés de son époux, comme elle le souhaitait.

Le deuil national s’achèvera après le dépôt d’une poignée de terre sur le cercueil de la part du prince Charles, son fils ainé, le nouveau souverain.

Le prince Charles, héritier du trône

Si certains et certaines avaient espéré que la reine dépasse le siècle, et survive à son fils, le mal-aimé prince Charles, pour voir monter Kate et William sur le trône, il n’en sera rien.

Charles étant l’héritier direct de la reine, il lui succède avec, à ses côtés, sa femme, Camilla Parker Bowles, actuelle princesse de Galles et nouvelle reine consort. Selon l’ordre protocolaire, si le prince Charles venait à disparaître à son tour, ce serait en revanche William, son fils aîné, qui lui succéderait.

Comme le dit si bien Maud Garmy, journaliste spécialiste de la famille royale britannique et autrice d’un intéressant papier publié sur Slate « Opération London Bridge» ou comment les médias anglais se préparent à la mort d’Elizabeth II :

Maud Garmy sur Twitter

À lire aussi : La série « The Crown » empêchera-t-elle Camilla de devenir reine d’Angleterre ?