Que va changer la mort d’Elizabeth II pour les Britanniques ?

Après 70 ans de règne, le décès, jeudi 8 septembre, de la reine Elizabeth II marque un tournant majeur pour toute la société britannique, à commencer par son hymne.

Le fameux God Save The Queen ne résonnera plus dans les stades. De longue date, il est prévu que l’hymne du Royaume-Uni et de certains pays du Commonwealth soit modifié lorsque le successeur d’Elizabeth II montera sur le trône : il va revenir à sa version originale, God Save The King, « Que Dieu protège le Roi » :

« God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the King. »